Формируем команду с нуля

Создание новой компании, а зачастую и расширение бизнеса требует масштабной кадровой работы. Времени мало, хлопот много, запуск бизнеса буксует... Самое время обратиться в международный кадровый центр ФАВОРИТ!

Наш опыт позволяет с нуля создавать целые подразделения (отдел продаж, бухгалтерию, IT-отдел и др.) и в короткие сроки запускать бизнес-процессы, в которых каждый работник чётко выполняет свою задачу.