Международное кадровое агентство в Москве
с рекрутинговыми услугами по всей России
Работодателю
Лучшие кандидаты на топовые вакансии на следующий день после заявки
Соискателю
Лучшие места работы под ваши ключевые компетенции
За 0 года работы, мы нашли более 0 кандидатов и подобрали свыше 0 топ-менеджеров
Оправдываем доверие клиента
Работаем на результат
ФАВОРИТ - кадровое агентство, подбор персонала
Поиск топовых специалистов(executive search)
Аутсорсинг
Массовый подбор персонала
Экспресс-рекрутмент(срочный подбор)
Скажите, какой сотрудник вам нужен, и он будет работать на вас
Обратившись в кадровое агентство ФАВОРИТ, вы сможете закрыть любую вакансию в своей компании. Мы в короткие сроки найдём для вас достойных кандидатов на любую работу – от уборщика до директора производства.
Линейный персонал
Трудолюбивых и дисциплинированных сотрудников для сервиса и производства
Высококвалифицированных профессионалов
Людей, которые станут движущей силой вашего бизнеса
Редких специалистов
Представителей редких профессий и уникальных специалистов с особыми компетенциями
Административных работников
Прирождённых организаторов с опытом руководящей работы
Топ-менеджеров
Эффективных лидеров, которые выведут ваш бизнес на новый уровень
Обратившись в наше кадровое агентство, вы получите именно тех специалистов, которые вам нужны. Мы пропускаем десятки, а иногда и сотни кандидатов через строгий фильтр.
- Строгое соблюдаем принцип подбора кандидатов согласно требованиям клиента
- Требуем подтверждения профессиональных знаний, изучаем рекомендации
- Используем для оценки деловых качеств и «гибких скиллов» широкий набор тестов, анализ соцсетей, астрологический и нумерологические прогнозы, а также другие методики, позволяющие составить психологический профиль соискателя
Создание новой компании, а зачастую и расширение бизнеса требует масштабной кадровой работы. Времени мало, хлопот много, запуск бизнеса буксует... Самое время обратиться в международный кадровый центр ФАВОРИТ!
Наш опыт позволяет с нуля создавать целые подразделения (отдел продаж, бухгалтерию, IT-отдел и др.) и в короткие сроки запускать бизнес-процессы, в которых каждый работник чётко выполняет свою задачу.
Находим ценных работников во всех сферах бизнеса
Изучив за десятилетия работы специфику каждой профессии, мы сформировали в нашем кадровом агентстве узкоспециализированные поисковые департаменты. Специалисты ответственные за департаменты отлично разбираются в компетенциях, которыми должны обладать кандидаты, и знают, где и как находить лучшие кадры в каждой конкретной сфере.
- Автомобильная индустрия 1
- Административный персонал 2
- Высший и средний менеджмент 9
- Добывающая промышленность 0
- Домашний, обслуживающий персонал 0
- Информационные технологии 1
- Искусство, развлечения, массмедиа 0
- Маркетинг, реклама, PR 2
- Медицина, фармацевтика 4
- Наука, образование 0
- Охрана и безопасность 1
- Продажи, обслуживание клиентов 23
- Производство, сервисное обслуживание 15
- Рабочий персонал 1
- Розничная торговля 7
- Снабжение и закупки 2
- Сельское хозяйство 0
- Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 5
- Стратегия, инвестиции, консалтинг 2
- Страхование 0
- Строительство, недвижимость 8
- Транспорт, логистика, перевозки 3
- Туризм, гостиницы, рестораны 1
- Управление персоналом, тренинги 3
- Финансы, бухгалтерия 10
- Юристы 2
- Другое 2
Повышайте конкурентоспособность бизнеса, используя дополнительные услуги международного кадрового агентства ФАВОРИТ
Наш кадровый центр не только подбирает, но и обучает персонал. Мы проводим тренинги для соискателей, направляем к клиентам опытных коучей с тимбилдинговыми и образовательными программами.
Усильте свою команду, повысив уровень профессионализма сотрудников!
Никто не любит переплачивать, но и чрезмерная экономия на заработной плате может затормозить развитие бизнеса, ведь хорошие кадры могут «уплыть» к конкурентам, которые готовы платить больше. Хотите экономить разумно?
Наши аналитики формируют статистические отчёты с множеством параметров. Вы сможете узнать:
- какова среднестатистическая зарплата у тех или иных специалистов в интересующем вас городе;
- как соотносится их оклад с премиальным вознаграждением, годовыми бонусами, процентами от продаж;
- как зависит оплата от графика работы и других условий труда
- как менялись зарплаты по годам в вашем экономическом сегменте, а также получить другую аналитическую информацию.
Анализ уровня заработных плат, который предоставит вам международный кадровый центр ФАВОРИТ, поможет оптимизировать расходы на персонал и при этом не растерять ценных работников.
Человеческий фактор – основа работы любого бизнеса. Люди – это ресурс, от качества которого зависят работа сервиса и производства, взаимодействие с партнёрами и клиентами, имидж компании и её конкурентоспособность. Вооружитесь статистикой, глубокой аналитикой рынка труда, разработанной для вас рекрутинговой стратегией и психологическими методикам работы с персоналом.
Повышайте КПД своей команды, используя широкий спектр консалтинговых услуг кадрового агентства ФАВОРИТ.
9 причин выбрать международный кадровый центр ФАВОРИТ
За годы работы мы изучили специфику каждой профессии, что помогает точно определить требования к кандидатам и эффективно их искать.
Для начала работ достаточно отправить нам скан договора или подписать его по электронному документообороту (ЭДО), и мы сразу приступим к поиску нужных специалистов.
Мы отвечаем за каждого кандидата и предоставляем гарантию замены в течение 3–12 месяцев, обеспечивая надежность сотрудничества.
В нашем распоряжении есть собственная кадровая база ценных специалистов, что ускоряет процесс поиска и увеличивает шансы на успех.
Мы готовы заключить договор как по общей системе налогообложения (ОСН), так и по упрощенной системе (УСН), в зависимости от ваших предпочтений и требований.
Каждому клиенту мы предлагаем персонализированные решения, учитывающие особенности бизнеса и требования к кандидатам.
Обширная сеть личных контактов позволяет нам находить топовых кандидатов, которых сложно найти в открытых источниках.
Можем работать без предоплаты: когда оплата осуществляется только после выхода кандидата на работу и его одобрения в течение трёх дней, что минимизирует ваши риски.
Многолетний опыт и репутация подтверждены успешной реализацией сотен проектов для крупнейших компаний с мировым именем и множеством рекомендаций от них, что делает кадровое агентство ФАВОРИТ одним из лидеров в сфере подбора персонала.
Найдите сотрудников, с которыми покорите новые высоты
Свяжитесь с нами.
Обсуждение требований вакансий.
Подписание договора.
Получите резюме отобранных кандидатов.
У вас есть вопросы? Готовы ответить!
Позвоните или напишите нам. Мы проведем бесплатную консультацию и назначим встречу с экспертом.
Отзывы
Наша организация, ООО АК «Мариллион», благодарит ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проделанную работу.
Нам нужен был хороший специалист на вакансию секретаря, поэтому мы решили обратиться в кадровое агентство ООО МКЦ «Фаворит». В течение недели мы получили кандидатуры, подходящие под наши требования. В итоге выбрали достойного специалиста с хорошим опытом. Мы искренне благодарим компанию ООО МКЦ «Фаворит» за оказание быстрой и качественной помощи.
Компания ИНТЕРПОНТ благодарит кадровое агентство «Фаворит» за качественный подбор сотрудников для нашей фирмы!
Все встречи, организованные агентством, были конструктивны и продуктивны, кандидаты четко подходили под установленные нами требования и критерии.
Мы полностью удовлетворены сроками исполнения и качеством выполненной работы.
Большое спасибо за проделанную работу. Надеемся продолжить и расширить наше сотрудничество в будущем.
Желаем компании «Фаворит» продолжать работать в том же духе! Успехов!
Рекомендательное письмо
Искренне благодарим Международный Кадровый Центр Фаворит за продуктивное сотрудничество.
Обратившись за помощью в подборе персонала, мы остались полностью удовлетворены результатом.
Хотелось бы отметить компетентность сотрудников, оперативность и качество работы.
Основываясь на собственном опыте, мы рекомендуем МКЦ Фаворит как ответственного и надежного партнера.
ПАО «Московский инструментальный завод» благодарит кадровый центр «Фаворит» за проделанную работу.
Сотрудники агентства настоящие профессионалы своего дела. При подборе были учтены все требования, а также проведены первичные собеседования с соискателями. И только после этого кандидаты направлялись на интервью к нам в компанию.
Плодотворное сотрудничество помогло нашей компании подобрать квалифицированных сотрудников.
Рекомендуем обратиться в ООО МКЦ «Фаворит» за качественным подбором персонала.
Отзыв о работе Международного Кадрового Центра «Фаворит»
Компания МЕТЕК выражает благодарность Международному Кадровому Центру «Фаворит» за плодотворное сотрудничество. Работаем с 2017 года.
Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся Вакансии квалифицированными специалистами, максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.
Основываясь на собственном опыте, Мы рекомендуем МКЦ «Фаворит» как ответственного и надежного партнера.
ООО «МЕТАРОССА ИНЖИНИРИНГ» выражает благодарность всему коллективу кадрового агентства ООО «МКЦ Фаворит» за оказанное содействие в профессиональном подборе персонала для нашей компании.
Хочется отметить высокую квалификацию, знание рынка и доброжелательность сотрудников кадрового агентства.
Мы признательны за высочайший уровень профессионализма коллектива. Верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Желаем успешного развития и новых интересных партнеров в бизнесе.
Наше представительство образовалось фактически только в этом году, и мы в недавнем прошлом столкнулись с крайне трудной проблемой подбора кадров для такой организации, как наша. В очень короткое время нужно было подобрать секретаря-референта и бухгалтера для нормальной работы Представительства со знанием не только самого дела, но и свободно говорящих на немецком языке.
Нам доставило настоящее удовольствие работать над проблемой подбора кадров с Вашей сотрудницей Еленой Стихиной. В наше нелегкое время удивительно встретить настоящего профессионала и специалиста, знающего свою работу и умеющего быстро оценить проблемы и нужды заказчика.
Примите нашу благодарность за блестяще выполненную работу и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами в дальнейшем.
В Международный кадровый центр «Фаворит», Руководству предприятия
Благодарственное письмо.
Уважаемые господа,
Хотим выразить Вам свою признательность за весьма плодотворное сотрудничество с Международным кадровым центром «Фаворит».
Переданные нами вакансии закрываются вашим кадровым центром профессионально и в срок, за что выражаем коллективу МКЦ Фаворит благодарность и смело можем рекомендовать этот кадровый центр всем, кому необходимо подобрать персонал качественно и с гарантией.
Руководству ООО МКЦ «Фаворит»
Компания ООО «Авиафинсервис» выражает благодарность за эффективную и плодотворную работу по подбору кадров (секретарь в офис) Международному кадровому центру «Фаворит».
В настоящее время подобранный сотрудник успешно трудится и вносит свой весомый вклад в развитие компании.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
За время сотрудничества Компания МКЦ Фаворит зарекомендовала себя как надежный и порядочный партнер. Менеджеры этой компании проявили себя как высококвалифицированные - специалисты, которые готовы решить задачу любой сложности. Сотрудники агентства учитывают наши высокие требования к уровню специалистов и требования к специфическому опыту работы, оперативно и быстро обрабатывает наши запросы. На данный момент наше сотрудничество с агентством МКЦ Фаворит продолжается, надеемся и дальше получать опытных кандидатов в короткие сроки.
Благодарственное письмо.
ООО «ПАРК ХУАМИН» выражает благодарность и признательность ООО МКЦ «Фаворит» за эффективную работу в области поиска и подбора персонала.
ООО МКЦ «Фаворит» вот уже более года успешно справляется с поиском необходимых нашей Компании специалистов, строго следуя заявленным требованиям и запросам.
За время сотрудничества наша Компания смогла наглядно убедиться в профессионализме, компетентности и должной активности при решении задач, которые наша Компания, как заказчик, ставит перед ООО МКЦ «Фаворит». В процессе подбора была неоднократно продемонстрирована четкая и хорошо налаженная система работы со специалистом по персоналу Компании, вследствие чего поиск осуществляется оперативно, а подбор новых сотрудников укладывается в заданные сроки. Отдельно хотелось бы отметить и работу менеджеров ООО МКЦ «Фаворит», их внимательное отношение к пожеланиям заказчика, способность быстро реагировать на изменения и перестраиваться под запросы клиента. Такой гибкий подход несомненно ещё более располагает к себе и придает уверенности в том, что ООО МКЦ «Фаворит» под силу справиться с задачами различной сложности.
В настоящее время наше сотрудничество продолжается, и мы без сомнения можем рекомендовать ООО МКЦ «Фаворит», как достойного партнёра и ответственного исполнителя работ по поиску и подбору персонала.
Выражаем благодарность кадровому агентству МКЦ Фаворит за квалифицированный подбор персонала для нашей компании. За весь период сотрудничества, консультантами Кадрового центра был закрыт ряд вакансий. Высокий профессиональный уровень консультантов агентства позволил нам закрыть потребность в персонале в оговоренные сроки. Особенно хочется отметить знание рынка труда. Мы ценим оперативную и качественную работу МКЦ «Фаворит», а также чёткое понимание стоящих перед ними задач. Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
Рекомендуем МКЦ Фаворит как надёжного и ответственного партнёра!
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Компанию МКЦ «Фаворит» выделяет оперативность работы и внимательное отношение к требованиям клиента. Это позволяет в короткие сроки и с высокой точностью подбирать персонал даже на самые сложные вакансии. АО «ГРИНВУД» уже не первый год сотрудничает с «Фаворит» и за это время они помогли нам закрыть вакансии на топ позиции.
Благодарим МКЦ «Фаворит» за сотрудничество и желаем новых успехов!
Генеральному директору ООО МКЦ «Фаворит» Котегову А.А.
Уважаемый Александр Александрович!
Акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» выражает благодарность ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проведенное сотрудничество.
Принятые нами сотрудники, порекомендованные агентством, отлично справляются со своей работой и уже успели стать частью коллектива.
Отзыв о работе
Международного Кадрового Центра «Фаворит» от компании ООО «Нью Медиа Дженерейшн»
Компания ООО «Нью Медиа Дженерейшн» выражает благодарность Международному Кадровому Центру «Фаворит» за плодотворное сотрудничество. За время работы «Фаворит» зарекомендовал себя как надежный и эффективный партнер, способствующий развитию нашего бизнеса.
С первого квартала 2006 года Центр оказал нашей компании содействие в подборе кандидатов по вакансиям: менеджер по продажам, менеджер по развитию, начальник склада, начальник и сотрудники отдела маркетинга.
Особо хотим отметить индивидуальный подход сотрудников Центра «Фаворит» к каждому клиенту. Так, для нашей компании, менеджеры «Фаворита» подбирали кандидатов на открытые вакансии с учетом специфики деятельности компании, менталитета коллектива и в соответствии с уровнем заработной платы.
Выражаем отдельную благодарность менеджеру Кадрового Центра Мазанько Наталье Викторовне за оперативность и профессионализм в подборе персонала, внимательность к особенностям корпоративной культуры нашей компании, аккуратность в отношении оформления документации, исполнительность.
NMG рекомендует кадровое агентство «ФАВОРИТ» своим партнерам для решения задач по подбору персонала.
Как в свое время порекомендовали нашей компании ООО ГК "ГЛОНАСС Систем" обратиться в Международный Кадровый Центр "Фаворит", так и мы сегодня рекомендуем данную организацию в качестве реального помощника в поиске достойного, профессионального штата кадров.
На своем опыте мы убедились, что сотрудничество с МКЦ "Фаворит"- это залог успешного решения поставленной задачи, экономия времени и средств.
Вся работа была проведена профессионально, со знанием дела, а главное - каждое наше пожелание было услышано и воплощено на деле.
Очень приятно, когда в наши дни сталкиваешься с ответственными людьми, которые имеют не только необходимый опыт работы, но и являются грамотными и знающими всю специфику сферы деятельности.
Рекомендательно письмо
Партнерские отношения Компании Алиаксис инфраструктура и промышленность (aliaxis.com, aliaxis-ui.ru) и Международного кадрового центра «Фаворит» берут свое начало В 2014 году и с тех пор остаются неизменными и стабильными.
Сотрудники МКЦ Фаворит закрыли ряд важных позиций для компании Алиаксис инфраструктура и промышленность по многим городам России и в Москве, в полной мере проявив максимальную гибкость и безупречные знания искусства поиска и подбора персонала.
МКЦ Фаворит ориентирована на предоставление услуг высокого качества, предоставляя кандидатов, полностью соответствующих требованиям и пожеланиям клиента.
Важными качествами МКЦ Фаворит являются компетентность, оперативность в решении поставленных задач, четкость, гибкость и ориентация на высокий результат.
Компания Алиаксис инфраструктура и промышленность имеет твердое намерение продолжать дальнейшее сотрудничество с МКЦ Фаворит и желает успехов, покорения новых высот и твердых позиций на рынке.
Уважаемый Александр Александрович!
Наша компания выражает огромную благодарность ООО МКЦ «Фаворит» за профессионализм в подборе персонала!
Все сотрудники высококвалифицированные и доброжелательные специалисты, которые не только прислушиваются к пожеланиям клиента, но и выполняют их на все 100%. Опыт работы с данным кадровым агентством был очень приятен и комфортен.
Желаем успехов компании «Фаворит»!
Отзыв
В период с 05 по 13 апреля МКЦ «Фаворит» Успешно провел, для сотрудников отдела прямых продаж компании ООО ООО«Молочный альянс»
Курс Обучающе - Тренинговой программы по теме: «Основы и техники продаж».
По итогам за месяц можно утверждать о повышении всех основных показателей:
*Рост объёма продаж на 20%
*Рост количества активных клиентов на 25%
*Рост среднего количества заказов в день на 7%
На данный момент с уверенностью заявляем, что сотрудничество с МКЦ «Фаворит» явилось максимально плодотворным и оказало продуктивное воздействие на повышение профессионального уровня сотрудников отдела прямых продаж компании
ООО "Молочный Альянс"
Выражаем благодарность МКЦ «Фаворит» за умение Не стандартно, максимально Эффективно довести до слушателей преподаваемый материал и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Закрытое Акционерное Общество "СКАНИЯ РОССИЯ" благодарит Международный Кадровый Центр "Фаворит" за эффективное и по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество.
Подбор персонала, поиск надежных, высококвалифицированных сотрудников относится к одной из наиболее сложных, ответственных областей современного бизнеса, и мы были глубоко удовлетворены, обретя в лице сотрудников "Фаворита" надежных и солидных партнеров.
Мы увидели в них настоящих профессионалов, знатоков своего дела, умеющих сочетать наряду с четкостью и скоростью выполнения задачи высокую порядочность и искреннее внимание к людям.
Мы выражаем особую благодарность за выполненную работу менеджеру агентства Диановой Екатерине. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество наших компаний станет таким же надежным и успешным в будущем.
Выражаем благодарность Международному кадровому центру «Фаворит» за успешно проделанную работу по поиску персонала для нашей компании.
Подбор специалистов был осуществлен быстро и качественно, на основании чего мы можем рекомендовать специалистов компании «Фаворит».
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
От лица руководства фирмы выражаем благодарность г-же Пестряковой Анне Юрьевне, исполнительному директору фирмы «Фаворит», за прекрасную организацию обучения менеджеров по персоналу нашей фирмы.
Грамотно составленная программа обучения наряду с удачно подобранным обучающим персоналом позволили в кратчайший срок провести курс лекций и семинаров с менеджерами по персоналу и расставить необходимые акценты.
Нам было очень приятно иметь дело с фирмой «Фаворит», и мы рады рекомендовать ее как серьезного делового партнера по вопросам обеспечения кадрами и проведения обучения менеджеров по персоналу.
Рекомендательное письмо
Наша организация ООО "Компания Агора" обратились в кадровое агентство ООО МКЦ "Фаворит" за подбором Программиста 1С. Вакансия была непростой, но наши партнеры ООО МКЦ "Фаворит" справились с задачей. Работа с агентством понравилась, поэтому продолжили сотрудничать с ними и дальше. Считаем ООО МКЦ "Фаворит" нашим надежным и стабильным партнером в подборе персонала. Выражаем благодарность компании. Специалисты агентства знают все тонкости правильного подбора персонала и учитывают пожелания нашей компании. Мы очень довольны, что обратились именно сюда, рекомендуем всем сотрудничество с данной компанией.
Руководителю Международный Кадровый Центр «Фаворит»
Сотрудничаем с МКЦ «Фаворит» давно. За весь период сотрудничества услуги предоставлялись на высоком профессиональном уровне. Претензий с нашей стороны не возникало. Профессионализм сотрудников не вызывает сомнений. Особую благодарность хотелось бы выразить Лысенко Ганне, эксперту по подбору персонала. Оперативное реагирование на наши запросы, всегда всё в срок и точно. Пользуясь услугами МКЦ «Фаворит» сэкономили много времени, сотрудничеством удовлетворены.
Однозначно положительные впечатления от компании. Искренне можем рекомендовать МКЦ «Фаворит» для сотрудничества.