Число резюме 45–64 лет выросло на 53% — кандидаты в среднем рассчитывают на 70 000 ₽ в месяц

Летом число резюме соискателей в возрастной группе 45–64 лет в России выросло на 53% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито Работа», средние зарплатные ожидания этой группы сейчас составляют около 70 000 ₽ в месяц. Активность старших кандидатов растёт быстрее, чем у других возрастов, и работодатели всё чаще сталкиваются с конкуренцией за таких специалистов.

В этой статье — короткий анализ тренда, причины роста, риски и возможности для бизнеса, а также практические шаги для HR и советы для самих кандидатов 45+.

Ключевые факты (кратко)

  • Рост числа резюме 45–64 лет летом — +53% по сравнению с прошлым годом.
  • Средние ожидаемые зарплаты по группе — ≈ 70 000 ₽/мес.
  • Активность 45+ растёт быстрее, чем у младших возрастов; компании начинают ощущать конкуренцию за опытных специалистов.
  • Основные ниши спроса: управление, производство, IT‑сопровождение, логистика, сервисы и продажи (зависит от региона).

Почему количество резюме 45+ растёт — основные причины

  1. Демографические и экономические факторы
    • Поздняя пенсионная реформа и необходимость дополнительного дохода.
  2. Карьерные переходы и ре‑скиллинг
    • Люди меняют профессии или ищут гибридные форматы (частичная занятость, проектная работа).
  3. Циклические увольнения и перестройки бизнеса
    • Сокращения и реструктуризации повышают поток квалифицированных кандидатов на рынок.
  4. Рост цифровой доступности поиска работы
    • Платформы упрощают подачу резюме и позволяют активнее откликаться на вакансии.

Что это значит для работодателей — бизнес‑возможности и риски

  • Плюсы для компаний: доступ к опыту, стабильности и высокой вовлечённости — 45+ кандидаты часто приносят структурированность и корпоративные практики.
  • Риски: неверно составленные вакансии и старые HR‑процессы отпугивают качественных 45+ соискателей; конкуренция за лучших кандидатов повышает зарплатные ожидания и требует гибких предложений.
  • Стратегический вызов: перестроить EVP (employer value proposition) под разные возрастные группы и сделать предложения конкурентоспособными по оплате, гибкости и обучению.

Практическая инструкция для HR (шаги, которые можно сделать прямо сейчас)

1. Обновите зарплатные бенчмарки

  • Пересмотрите градацию зарплат, добавьте отдельную шкалу для опытных специалистов.
  • Учтите ожидание ≈ 70 000 ₽ и региональные корректировки.

2. Скорректируйте вакансии и требования

  • Уберите формулировки, которые могут оттолкнуть 45+ ("активная молодая команда" и т.п.).
  • Сфокусируйтесь на задачах и результатах, а не на длительности опыта в конкретной современной технологии.

3. Внедрите гибкие форматы

  • Частичная занятость, проектные контракты, консультирование и job‑sharing — это реальные преимущества для кандидатов 45+.
  • Предлагайте гибридный график и опции удалённой работы.

4. Программы переквалификации и адаптации

  • Разработайте краткие upskilling‑курсы, менторские пары и адаптационные планы на первые 3 месяца.
  • Инвестируйте в обучение цифровым инструментам и современным методам работы.

5. Улучшите процесс найма

  • Ускорьте обратную связь (макс. 7–10 дней); 45+ кандидаты ценят прозрачность.
  • Добавьте оценку трансферных навыков (решение задач, лидерство) вместо узкой проверки «трендовых» технологий.

6. Корпоративная культура и коммуникация

  • Подчёркивайте ценность разнообразия опыта в employer brand.
  • Используйте реальные кейсы и истории успешной интеграции 45+ сотрудников.

Чек‑лист для объявления вакансии, ориентированной на 45+ кандидатов

  • Чёткое описание задач и ожидаемых результатов.
  • Конкурентная зарплата с указанием диапазона.
  • Упоминание гибкого графика и возможности частичной занятости.
  • Позиционирование: «опыт приветствуется», «возможны проектные/консультативные роли».
  • Описание программ адаптации и обучения.

Советы для кандидатов 45+ (как повысить шансы получить 70 000 ₽ и выше)

  1. Актуализируйте резюме: фокус на результатах, количественные достижения и релевантные компетенции.
  2. Обновите профиль на платформах поиска работы: чёткий заголовок, ключевые навыки, готовы к гибкому графику.
  3. Подчёркивайте transferable skills: управление, менторство, оптимизация процессов.
  4. Прокачайте цифровые навыки: базовые инструменты для удалённой работы, CRM, MS 365/Google Workspace.
  5. Готовьте аргументы по зарплатным ожиданиям: рынок и ваш вклад в KPI компании.

90‑дневный HR‑план (быстрый roadmap)

  • 0–30 дней: анализ зарплат и вакансий; корректировка 5 ключевых объявлений.
  • 30–60 дней: запуск пилота гибких форм занятости; подбор первой группы 45+ кандидатов.
  • 60–90 дней: внедрение адаптационных программ; оценка KPI (скорость найма, retention, удовлетворённость нанятых).

Таблица: сравнительная картина (условно)

ПоказательЛетний рост 45–64ПримечаниеЧисло резюме | +53% | По сравнению с прошлым годом (автор: Авито Работа)
Средние ожидания | ≈ 70 000 ₽/мес | Средняя цифра по группе
Скорость роста активности | Выше среднего | Активность растёт быстрее других возрастов

Заключение

Рост резюме от соискателей 45–64 лет на 53% и ожидания порядка 70 000 ₽ — важный сигнал рынка труда. Для компаний это возможность быстро усилить команду опытными специалистами, но для этого нужны обновлённые зарплатные политики, гибкие форматы занятости и адаптационные программы. Те работодатели, кто оперативно адаптирует процессы и EVP, получат преимущество в конкуренции за талантливых 45+ кандидатов.


