Число резюме 45–64 лет выросло на 53% — кандидаты в среднем рассчитывают на 70 000 ₽ в месяц

Летом число резюме соискателей в возрастной группе 45–64 лет в России выросло на 53% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито Работа», средние зарплатные ожидания этой группы сейчас составляют около 70 000 ₽ в месяц. Активность старших кандидатов растёт быстрее, чем у других возрастов, и работодатели всё чаще сталкиваются с конкуренцией за таких специалистов.

В этой статье — короткий анализ тренда, причины роста, риски и возможности для бизнеса, а также практические шаги для HR и советы для самих кандидатов 45+.

Ключевые факты (кратко)

Рост числа резюме 45–64 лет летом — +53% по сравнению с прошлым годом.

Средние ожидаемые зарплаты по группе — ≈ 70 000 ₽/мес.

Активность 45+ растёт быстрее, чем у младших возрастов; компании начинают ощущать конкуренцию за опытных специалистов.

Основные ниши спроса: управление, производство, IT‑сопровождение, логистика, сервисы и продажи (зависит от региона).

Почему количество резюме 45+ растёт — основные причины

Демографические и экономические факторы Поздняя пенсионная реформа и необходимость дополнительного дохода. Карьерные переходы и ре‑скиллинг Люди меняют профессии или ищут гибридные форматы (частичная занятость, проектная работа). Циклические увольнения и перестройки бизнеса Сокращения и реструктуризации повышают поток квалифицированных кандидатов на рынок. Рост цифровой доступности поиска работы Платформы упрощают подачу резюме и позволяют активнее откликаться на вакансии.

Что это значит для работодателей — бизнес‑возможности и риски

Плюсы для компаний: доступ к опыту, стабильности и высокой вовлечённости — 45+ кандидаты часто приносят структурированность и корпоративные практики.

Риски: неверно составленные вакансии и старые HR‑процессы отпугивают качественных 45+ соискателей; конкуренция за лучших кандидатов повышает зарплатные ожидания и требует гибких предложений.

Стратегический вызов: перестроить EVP (employer value proposition) под разные возрастные группы и сделать предложения конкурентоспособными по оплате, гибкости и обучению.

Практическая инструкция для HR (шаги, которые можно сделать прямо сейчас)

1. Обновите зарплатные бенчмарки

Пересмотрите градацию зарплат, добавьте отдельную шкалу для опытных специалистов.

Учтите ожидание ≈ 70 000 ₽ и региональные корректировки.

2. Скорректируйте вакансии и требования

Уберите формулировки, которые могут оттолкнуть 45+ ("активная молодая команда" и т.п.).

Сфокусируйтесь на задачах и результатах, а не на длительности опыта в конкретной современной технологии.

3. Внедрите гибкие форматы

Частичная занятость, проектные контракты, консультирование и job‑sharing — это реальные преимущества для кандидатов 45+.

Предлагайте гибридный график и опции удалённой работы.

4. Программы переквалификации и адаптации

Разработайте краткие upskilling‑курсы, менторские пары и адаптационные планы на первые 3 месяца.

Инвестируйте в обучение цифровым инструментам и современным методам работы.

5. Улучшите процесс найма

Ускорьте обратную связь (макс. 7–10 дней); 45+ кандидаты ценят прозрачность.

Добавьте оценку трансферных навыков (решение задач, лидерство) вместо узкой проверки «трендовых» технологий.

6. Корпоративная культура и коммуникация

Подчёркивайте ценность разнообразия опыта в employer brand.

Используйте реальные кейсы и истории успешной интеграции 45+ сотрудников.

Чек‑лист для объявления вакансии, ориентированной на 45+ кандидатов

Чёткое описание задач и ожидаемых результатов.

Конкурентная зарплата с указанием диапазона.

Упоминание гибкого графика и возможности частичной занятости.

Позиционирование: «опыт приветствуется», «возможны проектные/консультативные роли».

Описание программ адаптации и обучения.

Советы для кандидатов 45+ (как повысить шансы получить 70 000 ₽ и выше)

Актуализируйте резюме: фокус на результатах, количественные достижения и релевантные компетенции. Обновите профиль на платформах поиска работы: чёткий заголовок, ключевые навыки, готовы к гибкому графику. Подчёркивайте transferable skills: управление, менторство, оптимизация процессов. Прокачайте цифровые навыки: базовые инструменты для удалённой работы, CRM, MS 365/Google Workspace. Готовьте аргументы по зарплатным ожиданиям: рынок и ваш вклад в KPI компании.

90‑дневный HR‑план (быстрый roadmap)

0–30 дней: анализ зарплат и вакансий; корректировка 5 ключевых объявлений.

30–60 дней: запуск пилота гибких форм занятости; подбор первой группы 45+ кандидатов.

60–90 дней: внедрение адаптационных программ; оценка KPI (скорость найма, retention, удовлетворённость нанятых).

Таблица: сравнительная картина (условно)

ПоказательЛетний рост 45–64ПримечаниеЧисло резюме | +53% | По сравнению с прошлым годом (автор: Авито Работа)

Средние ожидания | ≈ 70 000 ₽/мес | Средняя цифра по группе

Скорость роста активности | Выше среднего | Активность растёт быстрее других возрастов

Заключение

Рост резюме от соискателей 45–64 лет на 53% и ожидания порядка 70 000 ₽ — важный сигнал рынка труда. Для компаний это возможность быстро усилить команду опытными специалистами, но для этого нужны обновлённые зарплатные политики, гибкие форматы занятости и адаптационные программы. Те работодатели, кто оперативно адаптирует процессы и EVP, получат преимущество в конкуренции за талантливых 45+ кандидатов.



