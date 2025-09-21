Число резюме 45–64 лет выросло на 53% — кандидаты в среднем рассчитывают на 70 000 ₽ в месяц
Летом число резюме соискателей в возрастной группе 45–64 лет в России выросло на 53% по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито Работа», средние зарплатные ожидания этой группы сейчас составляют около 70 000 ₽ в месяц. Активность старших кандидатов растёт быстрее, чем у других возрастов, и работодатели всё чаще сталкиваются с конкуренцией за таких специалистов.
В этой статье — короткий анализ тренда, причины роста, риски и возможности для бизнеса, а также практические шаги для HR и советы для самих кандидатов 45+.
Ключевые факты (кратко)
- Рост числа резюме 45–64 лет летом — +53% по сравнению с прошлым годом.
- Средние ожидаемые зарплаты по группе — ≈ 70 000 ₽/мес.
- Активность 45+ растёт быстрее, чем у младших возрастов; компании начинают ощущать конкуренцию за опытных специалистов.
- Основные ниши спроса: управление, производство, IT‑сопровождение, логистика, сервисы и продажи (зависит от региона).
Почему количество резюме 45+ растёт — основные причины
- Демографические и экономические факторы
- Поздняя пенсионная реформа и необходимость дополнительного дохода.
- Карьерные переходы и ре‑скиллинг
- Люди меняют профессии или ищут гибридные форматы (частичная занятость, проектная работа).
- Циклические увольнения и перестройки бизнеса
- Сокращения и реструктуризации повышают поток квалифицированных кандидатов на рынок.
- Рост цифровой доступности поиска работы
- Платформы упрощают подачу резюме и позволяют активнее откликаться на вакансии.
Что это значит для работодателей — бизнес‑возможности и риски
- Плюсы для компаний: доступ к опыту, стабильности и высокой вовлечённости — 45+ кандидаты часто приносят структурированность и корпоративные практики.
- Риски: неверно составленные вакансии и старые HR‑процессы отпугивают качественных 45+ соискателей; конкуренция за лучших кандидатов повышает зарплатные ожидания и требует гибких предложений.
- Стратегический вызов: перестроить EVP (employer value proposition) под разные возрастные группы и сделать предложения конкурентоспособными по оплате, гибкости и обучению.
Практическая инструкция для HR (шаги, которые можно сделать прямо сейчас)
1. Обновите зарплатные бенчмарки
- Пересмотрите градацию зарплат, добавьте отдельную шкалу для опытных специалистов.
- Учтите ожидание ≈ 70 000 ₽ и региональные корректировки.
2. Скорректируйте вакансии и требования
- Уберите формулировки, которые могут оттолкнуть 45+ ("активная молодая команда" и т.п.).
- Сфокусируйтесь на задачах и результатах, а не на длительности опыта в конкретной современной технологии.
3. Внедрите гибкие форматы
- Частичная занятость, проектные контракты, консультирование и job‑sharing — это реальные преимущества для кандидатов 45+.
- Предлагайте гибридный график и опции удалённой работы.
4. Программы переквалификации и адаптации
- Разработайте краткие upskilling‑курсы, менторские пары и адаптационные планы на первые 3 месяца.
- Инвестируйте в обучение цифровым инструментам и современным методам работы.
5. Улучшите процесс найма
- Ускорьте обратную связь (макс. 7–10 дней); 45+ кандидаты ценят прозрачность.
- Добавьте оценку трансферных навыков (решение задач, лидерство) вместо узкой проверки «трендовых» технологий.
6. Корпоративная культура и коммуникация
- Подчёркивайте ценность разнообразия опыта в employer brand.
- Используйте реальные кейсы и истории успешной интеграции 45+ сотрудников.
Чек‑лист для объявления вакансии, ориентированной на 45+ кандидатов
- Чёткое описание задач и ожидаемых результатов.
- Конкурентная зарплата с указанием диапазона.
- Упоминание гибкого графика и возможности частичной занятости.
- Позиционирование: «опыт приветствуется», «возможны проектные/консультативные роли».
- Описание программ адаптации и обучения.
Советы для кандидатов 45+ (как повысить шансы получить 70 000 ₽ и выше)
- Актуализируйте резюме: фокус на результатах, количественные достижения и релевантные компетенции.
- Обновите профиль на платформах поиска работы: чёткий заголовок, ключевые навыки, готовы к гибкому графику.
- Подчёркивайте transferable skills: управление, менторство, оптимизация процессов.
- Прокачайте цифровые навыки: базовые инструменты для удалённой работы, CRM, MS 365/Google Workspace.
- Готовьте аргументы по зарплатным ожиданиям: рынок и ваш вклад в KPI компании.
90‑дневный HR‑план (быстрый roadmap)
- 0–30 дней: анализ зарплат и вакансий; корректировка 5 ключевых объявлений.
- 30–60 дней: запуск пилота гибких форм занятости; подбор первой группы 45+ кандидатов.
- 60–90 дней: внедрение адаптационных программ; оценка KPI (скорость найма, retention, удовлетворённость нанятых).
Таблица: сравнительная картина (условно)
ПоказательЛетний рост 45–64ПримечаниеЧисло резюме | +53% | По сравнению с прошлым годом (автор: Авито Работа)
Средние ожидания | ≈ 70 000 ₽/мес | Средняя цифра по группе
Скорость роста активности | Выше среднего | Активность растёт быстрее других возрастов
Заключение
Рост резюме от соискателей 45–64 лет на 53% и ожидания порядка 70 000 ₽ — важный сигнал рынка труда. Для компаний это возможность быстро усилить команду опытными специалистами, но для этого нужны обновлённые зарплатные политики, гибкие форматы занятости и адаптационные программы. Те работодатели, кто оперативно адаптирует процессы и EVP, получат преимущество в конкуренции за талантливых 45+ кандидатов.