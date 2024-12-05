Что такое дисперсия в статистике и как её вычислить

Что такое дисперсия: Определение и значение в статистике

Дисперсия — это мера рассеяния значений выборки относительно её среднего. Если значения близки друг к другу, дисперсия будет мала, если же значения сильно варьируются — дисперсия будет высокой.

Роль дисперсии в статистическом анализе

Дисперсия играет ключевую роль в статистическом анализе, так как помогает:

Оценить надежность данных.

Понять, насколько разные наблюдения в выборке являются репрезентативными.

Провести сравнение различных наборов данных.

Это позволяет исследователям и аналитикам более точно интерпретировать результаты своих исследований и принимать обоснованные решения.