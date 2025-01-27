Что такое FTE? Понимание аббревиатуры в управлении персоналом

Определение FTE

FTE (Full-Time Equivalent) – это аббревиатура, которая используется в управлении персоналом и бухгалтерии для представления эквивалента полной занятости. Этот термин позволяет компаниям консолидировать и оценивать количество сотрудников в контексте рабочего времени, которое они предоставляют.

Один FTE соответствует одному работнику, который работает на полный рабочий день, что обычно составляет 40 часов в неделю или 2080 часов в год. При этом FTE может включать как полные рабочие места, так и части рабочих мест, что позволяет более точно измерять общую нагрузку и потребности бизнеса в трудозатратах. Например, если в компании работают два человека по 20 часов в неделю, то их совместный вклад составит 0.5 FTE. Таким образом, FTE становится полезным инструментом для планирования ресурсов, управления финансами и анализа производительности труда. Этот метод позволяет организациям оценивать и оптимизировать использование трудозатрат для достижения стратегических целей.