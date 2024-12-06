Что такое кайдзен в бизнесе

Кайдзен в бизнесе: понимание концепции и её истории

Слово «кайдзен» состоит из двух японских иероглифов: 改 «кай» (изменение) и 善 «дзен» (лучшее). Эта концепция зародилась в Японии после Второй мировой войны и стала основой для восстановления экономики страны. Toyota активно использовала методики кайдзен, что впоследствии сделало её одной из самых успешных компаний в мировой автомобильной индустрии.

Основное внимание в кайдзен уделяется непрерывному улучшению процессов, обучению сотрудников и оптимизации работ. Это подход ориентирован на вовлечение каждого сотрудника в процесс совершенствования, что позволяет компании быстро адаптироваться к изменениям и находить новые пути решения проблем.