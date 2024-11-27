Что такое конверсия воронки продаж простыми словами?

Конверсия в продажах: что это такое?

Конверсия в продажах — это процесс, при котором потенциальный клиент превращается в реального покупателя. Проще говоря, это когда заинтересованный пользователь совершает желаемое действие, например, делает покупку, заполняет форму обратной связи или подписывается на рассылку. Понимание конверсии позволяет компаниям оптимизировать свои маркетинговые стратегии и увеличить прибыль.

Конверсия может быть выражена в процентах и определяется как отношение числа клиентов, совершивших целевое действие, к общему числу людей, которые взаимодействовали с вашим продуктом или сервисом.