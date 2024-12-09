Что такое полное товарищество в бизнесе

Полное товарищество – это одна из форм ведения бизнеса, в которой два или более участников (товарищей) объединяют свои капиталы и усилия для достижения общей предпринимательской цели. Каждый участник несет полную ответственность за обязательства товарищества, что означает, что, в случае возникновения долгов, кредиторы могут требовать их погашения непосредственно от каждого соучредителя. Эта форма организации бизнеса наиболее распространена среди небольших предприятий, где участники имеют личные связи и доверие друг к другу.