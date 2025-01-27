Что такое RevShare и CPA: различия и особенности

История терминов CPA и RevShare: эволюция и влияние на маркетинг

Появление термина CPA

Термин "CPA" (Cost Per Action) начал активно использоваться в контексте онлайн-маркетинга и партнерских программ в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В это время интернет-коммерция начала стремительно развиваться, и рекламодатели искали новые способы для измерения эффективности своей рекламной деятельности.

Первоначально многие компании использовали модели, основанные на плате за клики (CPC), но с ростом конкуренции и необходимости более точной оценки маркетинга, появилась необходимость в моделях, которые учитывают не только клики, но и реальные действия пользователей. CPA стал ответом на эту потребность, предоставляя рекламодателям возможность платить только за конкретные действия, такие как покупки, подписки или заполнение форм.

Это удобно, поскольку рекламодатели могли фокусироваться на реальных результатах, а не просто трафике, что своим чередом привело к повышению общей эффективности рекламных кампаний. С тех пор CPA стал стандартом для многих партнерских программ и интернет-маркетинга, предоставляя выгодные условия как для рекламодателей, так и для аффилиатов.