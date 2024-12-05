Что такое УИН и когда его указывать

Что такое УИН: Определение и значение

Уникальный идентификатор начисления (УИН) — это цифровой код, который используется для идентификации платежей в системе государственных услуг и налогов. УИН применяется в различных сферах, включая налоги, штрафы, госуслуги и другие подобные услуги.

Роль УИН в документообороте

УИН упрощает процесс документооборота, позволяя легко отслеживать платежи и их статус. При наличии УИН платёж можно быстро найти в системе, что значительно ускоряет обработку документов и уменьшает вероятность ошибок. Это особенно важно для бухгалтеров и финансовых специалистов, которые работают с большим объемом информации и транзакций.