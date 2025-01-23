Эффективность метода PARLA при подборе персонала

Применение метода PARLA на собеседованиях

На основе метода PARLA собеседования структурируются таким образом, что они становятся не только формальными, но и интерактивными. Вопросы, основанные на данной технике, позволяют кандидату рассказывать о своем опыте, реальных ситуациях и ключевых решениях, с которыми он сталкивался. Это создаёт возможность для изучения навыков самопрезентации, коммуникативных умений и подхода к конфликтным ситуациям.

Применение метода PARLA в собеседованиях дает возможность установить более непосредственный контакт с кандидатом. Например, вопросы, связанные с реакцией на стрессовые ситуации, могут выявить важные качества, такие как устойчивость и эмоциональный интеллект. Такие темы могут звучать следующим образом:

Как вы обычно реагируете, когда сталкиваетесь с проблемой на работе?

Приходилось ли вам работать в условиях неопределенности и как вы с этим справлялись?

Расскажите о ситуации, когда вам пришлось адаптироваться к изменениям в семье или на работе.

Такой подход не только помогает группе рекрутеров понять квалификацию кандидата, но и его ментальное состояние, поэтому раньше методы, основанные на интуиции, постепенно отходят на второй план. Метод PARLA помогает исключить ненужные предвзятости. Таким образом, собеседование проводится не только для определения профессиональных навыков кандидата, но и для анализа их подходят к работе и жизни в целом.