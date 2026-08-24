Где искать редких специалистов: источники, недоступные обычному HR
Дефицит кадров по узким ролям уже не новость, но массовые площадки так и не покрывают эту потребность. Давайте посмотрим, где на самом деле искать редких специалистов, какие каналы работают вне HeadHunter и SuperJob и почему агентству проще использовать их системно.
Почему массовые площадки не дают нужных кандидатов
Standard-площадки отлично закрывают линейные и типовые позиции, но на редких ролях они буксуют. Причин несколько:
- Низкая доля релевантных резюме. На вакансию редкого инженера или технолога приходят отклики с широким разбросом по профилю — релевантных единицы.
- Высокая конкуренция. На один узкий профиль одновременно претендуют десятки компаний, и кандидата «разбирают» быстро.
- Пассивные кандидаты. Многие редкие специалисты довольны текущим местом и не публикуют резюме — их просто нет в открытом поиске.
- Специфика профессии. Люди из инженерных, производственных, ВЭД и узких ИТ-ролей чаще ищут работу через связи, а не через порталы.
Нестандартные источники поиска редких специалистов, которые редко используют одиночные HR
Профессиональные сообщества и закрытые чаты. Telegram-группы, отраслевые форумы и профильные комьюнити — места, где «живут» пассивные кандидаты. Доступ туда часто закрыт: нужны отраслевые контакты и репутация внутри сообщества. Особенно сильно в таких каналах представлены редкие ИТ-роли, инженеры и технологи.
Базы и архивы резюме с прошлых проектов. Собственная база агентства — это накопленные за годы контакты кандидатов, включая тех, кто уже менял работу или был «в подвешенном» статусе. Быстрые релевантные отклики здесь даёт именно многолетняя наработка, которой у внутреннего HR обычно нет.
Прямой поиск и реферальные сети. «Тёплый» поиск по рекомендациям и отраслевым контактам даёт высокую конверсию в найм. Это работает, когда выстроены связи с ключевыми людьми отрасли, а не разовые обращения к незнакомцам.
Отраслевые мероприятия, конференции, хакатоны. Доступ к экспертам до того, как они публикуют вакансии. Конференции и митапы позволяют выйти на кандидата в момент, когда он ещё не начал активный поиск.
Узкоспециализированные площадки и нишевые агрегаторы. Для редких ролей работает точечное размещение на профильных ресурсах, а не на массовых порталах. Это отдельный слой источников, который требует знания ниши.
Работа с выпускниками и молодыми специалистами. Партнёрства с вузами и стажировки — канал, который закрывает позиции не сразу, но системно формирует поток будущих кандидатов.
Что мешает обычному HR использовать эти каналы
Барьеров несколько, и они объективны:
- Нет доступа к закрытым сообществам — без отраслевых контактов туда не попасть.
- Нет накопленной базы — свою базу резюме нужно создавать годами.
- Нет времени на прямой поиск — у внутреннего HR всегда есть текущие рутинные задачи.
- Нет бюджета на мероприятия — конференции и поездки стоят денег, которые компании редко закладывают под подбор.
- Нет узкой экспертизы по отрасли — сложно оценить и заинтересовать редкого специалиста, не разбираясь в его нише.
Источник | Что даёт | Ограничение для обычного HR
Закрытые Telegram-сообщества | Доступ к пассивным кандидатам | Нет доступа без отраслевых контактов
Собственная база агентства | Быстрые релевантные отклики | Требует многолетней наработки
Отраслевые конференции | Прямой контакт с экспертами | Бюджет и время на участие
Реферальные сети | Высокая конверсия в найм | Нужны выстроенные связи
Нишевые агрегаторы | Точечный выход на узкую аудиторию | Нужно знание ниши
Вузы и стажировки | Поток будущих кандидатов | Требует долгосрочных партнёрств
Как кадровое агентство «ФАВОРИТ» помогает найти редких специалистов за счёт системного подхода
Мы не полагаемся на один канал — работаем комплексом:
- Собственная база резюме. Накопленные контакты по отраслям позволяют быстро стартовать поиск без холодных обращений.
- Отраслевые контакты и реферальные сети. Выстроенные связи с экспертами ниш — постоянный доступ к пассивным кандидатам.
- Прямой поиск кандидатов. Точечный outreach по профилю и уровню позиции, а не массовая рассылка.
- Аналитика рынка. Понимание, где и за какую компенсацию «живут» нужные специалисты, до старта поиска.
Мини-кейс
Закрывали редкую ИТ-роль — инженера со стеком, который почти не встречается в открытых резюме. Стандартные площадки дали меньше 10 релевантных откликов за месяц. Задействовали три источника: отраслевые Telegram-сообщества, собственную базу прошлых проектов и реферальную сеть инженеров. Финального кандидата дал именно реферальный контакт - специалист не искал работу активно. Срок закрытия с момента обращения - чуть больше месяца.
Короткий вывод и следующий шаг
Три главных тезиса:
- Редких специалистов почти нет в открытом поиске — они находятся через связи, сообщества и собственную базу.
- Каналы, которые реально работают, малодоступны одиночному HR - из-за отсутствия доступа, базы, времени и экспертизы.
- Системный подбор через агентство сокращает срок закрытия и снимает нагрузку с команды.
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