Почему массовые площадки не дают нужных кандидатов

Standard-площадки отлично закрывают линейные и типовые позиции, но на редких ролях они буксуют. Причин несколько:

Низкая доля релевантных резюме. На вакансию редкого инженера или технолога приходят отклики с широким разбросом по профилю — релевантных единицы.

На вакансию редкого инженера или технолога приходят отклики с широким разбросом по профилю — релевантных единицы. Высокая конкуренция. На один узкий профиль одновременно претендуют десятки компаний, и кандидата «разбирают» быстро.

На один узкий профиль одновременно претендуют десятки компаний, и кандидата «разбирают» быстро. Пассивные кандидаты. Многие редкие специалисты довольны текущим местом и не публикуют резюме — их просто нет в открытом поиске.

Многие редкие специалисты довольны текущим местом и не публикуют резюме — их просто нет в открытом поиске. Специфика профессии. Люди из инженерных, производственных, ВЭД и узких ИТ-ролей чаще ищут работу через связи, а не через порталы.

Нестандартные источники поиска редких специалистов, которые редко используют одиночные HR

Профессиональные сообщества и закрытые чаты. Telegram-группы, отраслевые форумы и профильные комьюнити — места, где «живут» пассивные кандидаты. Доступ туда часто закрыт: нужны отраслевые контакты и репутация внутри сообщества. Особенно сильно в таких каналах представлены редкие ИТ-роли, инженеры и технологи.

Базы и архивы резюме с прошлых проектов. Собственная база агентства — это накопленные за годы контакты кандидатов, включая тех, кто уже менял работу или был «в подвешенном» статусе. Быстрые релевантные отклики здесь даёт именно многолетняя наработка, которой у внутреннего HR обычно нет.

Прямой поиск и реферальные сети. «Тёплый» поиск по рекомендациям и отраслевым контактам даёт высокую конверсию в найм. Это работает, когда выстроены связи с ключевыми людьми отрасли, а не разовые обращения к незнакомцам.

Отраслевые мероприятия, конференции, хакатоны. Доступ к экспертам до того, как они публикуют вакансии. Конференции и митапы позволяют выйти на кандидата в момент, когда он ещё не начал активный поиск.

Узкоспециализированные площадки и нишевые агрегаторы. Для редких ролей работает точечное размещение на профильных ресурсах, а не на массовых порталах. Это отдельный слой источников, который требует знания ниши.

Работа с выпускниками и молодыми специалистами. Партнёрства с вузами и стажировки — канал, который закрывает позиции не сразу, но системно формирует поток будущих кандидатов.

Что мешает обычному HR использовать эти каналы

Барьеров несколько, и они объективны:

Нет доступа к закрытым сообществам — без отраслевых контактов туда не попасть.

— без отраслевых контактов туда не попасть. Нет накопленной базы — свою базу резюме нужно создавать годами.

— свою базу резюме нужно создавать годами. Нет времени на прямой поиск — у внутреннего HR всегда есть текущие рутинные задачи.

— у внутреннего HR всегда есть текущие рутинные задачи. Нет бюджета на мероприятия — конференции и поездки стоят денег, которые компании редко закладывают под подбор.

— конференции и поездки стоят денег, которые компании редко закладывают под подбор. Нет узкой экспертизы по отрасли — сложно оценить и заинтересовать редкого специалиста, не разбираясь в его нише.

Источник | Что даёт | Ограничение для обычного HR

Закрытые Telegram-сообщества | Доступ к пассивным кандидатам | Нет доступа без отраслевых контактов

Собственная база агентства | Быстрые релевантные отклики | Требует многолетней наработки

Отраслевые конференции | Прямой контакт с экспертами | Бюджет и время на участие

Реферальные сети | Высокая конверсия в найм | Нужны выстроенные связи

Нишевые агрегаторы | Точечный выход на узкую аудиторию | Нужно знание ниши

Вузы и стажировки | Поток будущих кандидатов | Требует долгосрочных партнёрств

Как кадровое агентство «ФАВОРИТ» помогает найти редких специалистов за счёт системного подхода

Мы не полагаемся на один канал — работаем комплексом:

Собственная база резюме. Накопленные контакты по отраслям позволяют быстро стартовать поиск без холодных обращений. Отраслевые контакты и реферальные сети. Выстроенные связи с экспертами ниш — постоянный доступ к пассивным кандидатам. Прямой поиск кандидатов. Точечный outreach по профилю и уровню позиции, а не массовая рассылка. Аналитика рынка. Понимание, где и за какую компенсацию «живут» нужные специалисты, до старта поиска.

Мини-кейс

Закрывали редкую ИТ-роль — инженера со стеком, который почти не встречается в открытых резюме. Стандартные площадки дали меньше 10 релевантных откликов за месяц. Задействовали три источника: отраслевые Telegram-сообщества, собственную базу прошлых проектов и реферальную сеть инженеров. Финального кандидата дал именно реферальный контакт - специалист не искал работу активно. Срок закрытия с момента обращения - чуть больше месяца.

Короткий вывод и следующий шаг

Три главных тезиса:

Редких специалистов почти нет в открытом поиске — они находятся через связи, сообщества и собственную базу. Каналы, которые реально работают, малодоступны одиночному HR - из-за отсутствия доступа, базы, времени и экспертизы. Системный подбор через агентство сокращает срок закрытия и снимает нагрузку с команды.

Оставьте заявку на подбор редкого специалиста - расскажем, какие источники подойдут под вашу позицию, и начнём подбор: кадровое агентство в Москве - «ФАВОРИТ». Или запросите консультацию, чтобы оценить реальный потенциал закрытия вашей вакансии.