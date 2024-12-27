Инкрементный подход к разработке продуктов

Что такое инкрементный подход?

Инкрементный подход — это метод разработки, при котором продукты создаются поэтапно и по частям, позволяя командам реализовать функциональность в небольших «инкрементах». Такой подход обеспечивает легкость в управлении проектами и значительно сокращает время на выявление и устранение ошибок, когда они становятся известными на ранних этапах разработки.

Главная идея инкрементного подхода заключается в том, что каждая итерация проекта приносит ценность и позволяет получать обратную связь от конечных пользователей. Это помогает избежать крупных недочетов на этапе тестирования и делает процесс разработки более предсказуемым и контролируемым.