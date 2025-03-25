Как подготовить успешное мотивационное письмо на трудоустройство

Что такое мотивационное письмо и зачем оно нужно?

Мотивационное письмо — это документ, в котором соискатель рассказывает о своих причинах и мотивации подать заявку на конкретную вакансию. Оно является неотъемлемой частью резюме и позволяет работодателю понять, почему вы хотите работать именно в их компании. Хорошо написанное мотивационное письмо может значительно повысить шансы кандидата на успешное трудоустройство.