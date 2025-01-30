Как презентовать свои навыки и достижения при поиске работы

Как правильно указать навыки и достижения в резюме

В резюме важно правильно выделить раздел с вашими навыками и достижениями. Начните с того, чтобы составить список всех значимых достижений за годы работы. Учтите, что каждый пункт должен быть конкретным и измеримым. Например, вместо простой фразы "Улучшил процесс" используйте "Снизил время на выполнение задач на 30%, внедрив новые методы работы".

Обязательно сопоставьте навыки и достижения с требованиями вакансии. Это поможет вам выделить наиболее релевантные аспекты вашей карьеры и продемонстрировать вашу ценность для работодателя. Также используйте активные глаголы для описания ваших действий (например, "разработал", "совершенствовал", "организовал").