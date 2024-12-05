Как проводить кадровый резерв

Понятие и цель кадрового резерва

Кадровый резерв — это группа сотрудников, которых рассматривают для замещения ключевых позиций в организации в будущем. Цель создания кадрового резерва заключается в подготовке квалифицированных специалистов, способных занять руководящие должности и справляться с важными задачами. Это позволяет обеспечить непрерывность бизнеса, минимизировать риски, связанные с уходом ключевых сотрудников, и сократить время на поиск и отбор кандидатов.

Важно подчеркнуть, что кадровый резерв не ограничивается лишь высококвалифицированными специалистами. В него могут входить и сотрудники средней квалификации, которые демонстрируют потенциал для роста и обучения. Таким образом, кадровый резерв становится важным инструментом для стратегического планирования и развития кадрового состава компании.