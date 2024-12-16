Как сделать стоимость продукта привлекательнее за счёт психологических приёмов

Испытания и демонстрации продуктов

Предложение возможности испробовать продукт или ознакомиться с ним в действии создает дополнительные стимулы для покупателей. Когда потребители могут протестировать или увидеть ваш продукт в действии, они чувствуют уверенность в своем решении о покупке. Бесплатные образцы или демонстрации могут значительно повысить воспринимаемую ценность товара и облегчить принятие решения. Это особенно эффективно в таких отраслях, как косметика, еда и технологии. Чем больше покупатели взаимодействуют с вашим продуктом, тем выше вероятность того, что они увидят его стоимость как оправданную и привлекательную.