Каскадная модель жизненного цикла проекта

Каскадная модель жизненного цикла проекта — это один из наиболее распространённых подходов к управлению проектами, который подразумевает последовательное выполнение фаз проекта. Название «каскадная» происходит от визуального представления, напоминающего водопад, где каждая веха (этап) проекта завершается перед началом следующего.

Этот метод предоставляет четкую структуру и последовательность действий, что позволяет командам оставаться сосредоточенными на каждом этапе. Каскадная модель преимущественно используется в сфере разработки программного обеспечения, где требуется строгая спецификация требований и детальное планирование. Она подразумевает, что каждый этап должен быть завершен, прежде чем переходить к следующему. Это обеспечивает высокую степень контроля над проектом и упрощает процесс управления сроками и ресурсами.