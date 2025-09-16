Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес — данные Avon и НАФИ

Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес - исследование Avon и НАФИ
Согласно исследованию Avon совместно с Аналитическим центром НАФИ, примерно каждая третья россиянка задумывается о запуске собственного дела. Среди женщин, которые находились в декретном отпуске за последний год, этот показатель превышает 50% - и 54% таких женщин прямо заявили о готовности открыть бизнес. При этом 96% респондентов убеждены: женщины способны успешно развивать собственное дело.
Эти цифры - не просто статистика: это сигнал для HR‑стратегий, корпоративной политики и развивающих экосистем. Ниже - краткий разбор тенденций, ключевые сферы интереса, практические рекомендации работодателям и чек‑лист для женщин, готовящихся к предпринимательству.
Что показывают данные - основные инсайты
- Ориентир на предпринимательство присутствует у ~33% женщин в стране.
- Среди женщин, вернувшихся из декрета в последний год, более 50% рассматривают предпринимательство как реальную опцию; 54% готовы начать собственное дело.
- Общественное доверие к женскому предпринимательству очень высоко: 96% опрошенных считают, что женщины могут развивать бизнес.
Эти ниши объединяют низкий порог входа, быстрое тестирование гипотез и локальную востребованность - важные факторы для женщин, которые хотят сочетать работу и семейные обязанности.
Почему женщины выбирают
путь предпринимательства
- Гибкость и контроль над временем: возможность выстроить расписание под уход за ребёнком.
- Самореализация: реализовать профессиональные и творческие идеи.
- Недостаток адаптивной поддержки на рабочих местах: отсутствие гибких треков и программ возвращения мотивирует к самостоятельному запуску.
Что могут сделать работодатели прямо сейчас
- Внедрить гибкие модели занятости: частичная удалёнка, скользящий график, job‑sharing.
- Разработать программы «возвращения из декрета»: адаптационные планы, менторство, постепенное увеличение нагрузки.
- Создавать внутрикорпоративные возможности для предпринимательства: внутренние инкубаторы, mini‑гранты, пилотные проекты.
- Поддерживать профессиональные сообщества и нетворкинг - это снижает отток и повышает вовлечённость.
- Оценивать карьерные треки с учётом гибридных форм занятости (работа + собственный проект).
Эти меры помогают удерживать экспертный потенциал и дают сотрудницам альтернативу уходу в независимый бизнес.
Рекомендации для женщин, планирующих свой бизнес
- Тестируйте идею через MVP: продавайте простую версию продукта как можно раньше.
- Планируйте финансовую подушку и временные рамки: иногда гибридная модель (работа + проект) - лучший старт.
- Используйте сообщества и курсы: акселераторы, женские бизнес‑клубы, образовательные программы.
- Формируйте команду через профессиональные сети и кадровые агентства.
- Оценивайте поддержку работодателя: возможна и коллективная трансформация роли внутри компании.
Как ФАВОРИТ может помочь
Международное кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает решения и сервисы для работодателей и женщин‑предпринимательниц:
- Для компаний: дизайн и внедрение программ возвращения из декрета, гибких контрактов и внутренних инкубаторов; подбор команд для новых внутренних проектов.
- Для предпринимательниц: подбор ключевых специалистов, сопровождение найма, консультации по HR-процессам и административной поддержке через партнёрскую сеть.
Мы рекомендуем фокусироваться на первых 6–12 месяцах после возвращения из отпуска по уходу: именно этот период критичен для удержания навыков и мотивации.
Путь от идеи к делу - текстовое описание блок‑схемы
Идея → Тестирование MVP → Результат (проверка)
- При успехе → Планирование бизнеса → Поиск финансирования и команды → Запуск продаж → Масштабирование.
- При провале → Итерация / смена ниши → возвращение к Тестированию MVP.
Поддержка (параллельно, влияет на ключевые этапы):
- Работодатель: гибкие условия - помогает на этапе поиска финансирования и формирования команды (например, частичная занятость, ресурсы, корпоративные пилоты).
- Профсообщества: менторство - поддерживают на этапе тестирования MVP (обратная связь, наставничество, доступ к знаниям).
- ФАВОРИТ: подбор команды и сопровождение - подключается на этапе поиска команды и сопровождения запуска/масштабирования.
Коротко в пунктах:
- Идея. Вы генерируете и формулируете гипотезу продукта / услуги.
- Тестирование MVP. Минимально жизнеспособный продукт выходит на рынок для проверки спроса.
- Результат проверки:
- Если положительный - переходите к планированию бизнеса;
- Если отрицательный - делаете итерацию или меняете нишу и заново тестируете.
- Планирование бизнеса. Стратегия, модель монетизации, дорожная карта.
- Поиск финансирования и команды. Привлечение ресурсов, подбор ключевых сотрудников. Здесь задействованы работодатели (гибкие условия) и кадровые партнёры (ФАВОРИТ).
- Запуск продаж. Коммерциализация продукта и работа с клиентами.
- Масштабирование. Увеличение охвата, операционная оптимизация, рост команды и выручки.
Эта текстовая схема отражает логическую последовательность и точки поддержки для перехода от идеи к устойчивому бизнесу.
Растущий интерес женщин к предпринимательству - шанс для корпоративных HR‑стратегий и рынка услуг поддержки малого бизнеса. Инвестиции работодателей в гибкость и программы адаптации не только удерживают кадры, но и открывают новые векторы внутреннего предпринимательства.
Если вы - работодатель, который хочет разработать программу возвращения из декрета или корпоративный инкубатор, или вы - женщина, готовая протестировать бизнес‑идею и нуждающаяся в кадровой поддержке - команда ФАВОРИТ подготовит индивидуальное решение: от оценки компетенций до подбора команды и запуска проекта.
Свяжитесь с нами - поможем превратить идею в устойчивый бизнес.