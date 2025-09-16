Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес — данные Avon и НАФИ

Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес - исследование Avon и НАФИ

Согласно исследованию Avon совместно с Аналитическим центром НАФИ, примерно каждая третья россиянка задумывается о запуске собственного дела. Среди женщин, которые находились в декретном отпуске за последний год, этот показатель превышает 50% - и 54% таких женщин прямо заявили о готовности открыть бизнес. При этом 96% респондентов убеждены: женщины способны успешно развивать собственное дело.

Эти цифры - не просто статистика: это сигнал для HR‑стратегий, корпоративной политики и развивающих экосистем. Ниже - краткий разбор тенденций, ключевые сферы интереса, практические рекомендации работодателям и чек‑лист для женщин, готовящихся к предпринимательству.

Что показывают данные - основные инсайты

  • Ориентир на предпринимательство присутствует у ~33% женщин в стране.  
  • Среди женщин, вернувшихся из декрета в последний год, более 50% рассматривают предпринимательство как реальную опцию; 54% готовы начать собственное дело.  
  • Общественное доверие к женскому предпринимательству очень высоко: 96% опрошенных считают, что женщины могут развивать бизнес.  
53 %
Бьюти‑индустрия
49 %
Торговля
48 %
Бытовые услуги
45 %
Общепит
43 %
Юридический консалтинг

Эти ниши объединяют низкий порог входа, быстрое тестирование гипотез и локальную востребованность - важные факторы для женщин, которые хотят сочетать работу и семейные обязанности.

Почему женщины выбирают
путь предпринимательства

  • Гибкость и контроль над временем: возможность выстроить расписание под уход за ребёнком.  
  • Самореализация: реализовать профессиональные и творческие идеи.  
  • Недостаток адаптивной поддержки на рабочих местах: отсутствие гибких треков и программ возвращения мотивирует к самостоятельному запуску.

Что могут сделать работодатели прямо сейчас

  1. Внедрить гибкие модели занятости: частичная удалёнка, скользящий график, job‑sharing.  
  2. Разработать программы «возвращения из декрета»: адаптационные планы, менторство, постепенное увеличение нагрузки.  
  3. Создавать внутрикорпоративные возможности для предпринимательства: внутренние инкубаторы, mini‑гранты, пилотные проекты.  
  4. Поддерживать профессиональные сообщества и нетворкинг - это снижает отток и повышает вовлечённость.  
  5. Оценивать карьерные треки с учётом гибридных форм занятости (работа + собственный проект).

Эти меры помогают удерживать экспертный потенциал и дают сотрудницам альтернативу уходу в независимый бизнес.

Рекомендации для женщин, планирующих свой бизнес

  • Тестируйте идею через MVP: продавайте простую версию продукта как можно раньше.  
  • Планируйте финансовую подушку и временные рамки: иногда гибридная модель (работа + проект) - лучший старт.  
  • Используйте сообщества и курсы: акселераторы, женские бизнес‑клубы, образовательные программы.  
  • Формируйте команду через профессиональные сети и кадровые агентства.  
  • Оценивайте поддержку работодателя: возможна и коллективная трансформация роли внутри компании.

Как ФАВОРИТ может помочь

Международное кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает решения и сервисы для работодателей и женщин‑предпринимательниц:

  • Для компаний: дизайн и внедрение программ возвращения из декрета, гибких контрактов и внутренних инкубаторов; подбор команд для новых внутренних проектов.  
  • Для предпринимательниц: подбор ключевых специалистов, сопровождение найма, консультации по HR-процессам и административной поддержке через партнёрскую сеть.

Мы рекомендуем фокусироваться на первых 6–12 месяцах после возвращения из отпуска по уходу: именно этот период критичен для удержания навыков и мотивации.

Путь от идеи к делу - текстовое описание блок‑схемы

Идея → Тестирование MVP → Результат (проверка)

  • При успехе → Планирование бизнеса → Поиск финансирования и команды → Запуск продаж → Масштабирование.
  • При провале → Итерация / смена ниши → возвращение к Тестированию MVP.

Поддержка (параллельно, влияет на ключевые этапы):

  • Работодатель: гибкие условия - помогает на этапе поиска финансирования и формирования команды (например, частичная занятость, ресурсы, корпоративные пилоты).
  • Профсообщества: менторство - поддерживают на этапе тестирования MVP (обратная связь, наставничество, доступ к знаниям).
  • ФАВОРИТ: подбор команды и сопровождение - подключается на этапе поиска команды и сопровождения запуска/масштабирования.

Коротко в пунктах:

  1. Идея. Вы генерируете и формулируете гипотезу продукта / услуги.
  2. Тестирование MVP. Минимально жизнеспособный продукт выходит на рынок для проверки спроса.
  3. Результат проверки:
    • Если положительный - переходите к планированию бизнеса;
    • Если отрицательный - делаете итерацию или меняете нишу и заново тестируете.
  4. Планирование бизнеса. Стратегия, модель монетизации, дорожная карта.
  5. Поиск финансирования и команды. Привлечение ресурсов, подбор ключевых сотрудников. Здесь задействованы работодатели (гибкие условия) и кадровые партнёры (ФАВОРИТ).
  6. Запуск продаж. Коммерциализация продукта и работа с клиентами.
  7. Масштабирование. Увеличение охвата, операционная оптимизация, рост команды и выручки.

Эта текстовая схема отражает логическую последовательность и точки поддержки для перехода от идеи к устойчивому бизнесу.

Растущий интерес женщин к предпринимательству - шанс для корпоративных HR‑стратегий и рынка услуг поддержки малого бизнеса. Инвестиции работодателей в гибкость и программы адаптации не только удерживают кадры, но и открывают новые векторы внутреннего предпринимательства.

Если вы - работодатель, который хочет разработать программу возвращения из декрета или корпоративный инкубатор, или вы - женщина, готовая протестировать бизнес‑идею и нуждающаяся в кадровой поддержке - команда ФАВОРИТ подготовит индивидуальное решение: от оценки компетенций до подбора команды и запуска проекта.

Свяжитесь с нами - поможем превратить идею в устойчивый бизнес.

