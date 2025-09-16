Каждая третья женщина в России хочет открыть бизнес — данные Avon и НАФИ

Как ФАВОРИТ может помочь

Международное кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает решения и сервисы для работодателей и женщин‑предпринимательниц:

Для компаний: дизайн и внедрение программ возвращения из декрета, гибких контрактов и внутренних инкубаторов; подбор команд для новых внутренних проектов.

Для предпринимательниц: подбор ключевых специалистов, сопровождение найма, консультации по HR-процессам и административной поддержке через партнёрскую сеть.

Мы рекомендуем фокусироваться на первых 6–12 месяцах после возвращения из отпуска по уходу: именно этот период критичен для удержания навыков и мотивации.

Путь от идеи к делу - текстовое описание блок‑схемы

Идея → Тестирование MVP → Результат (проверка)

При успехе → Планирование бизнеса → Поиск финансирования и команды → Запуск продаж → Масштабирование.

При провале → Итерация / смена ниши → возвращение к Тестированию MVP.

Поддержка (параллельно, влияет на ключевые этапы):

Работодатель: гибкие условия - помогает на этапе поиска финансирования и формирования команды (например, частичная занятость, ресурсы, корпоративные пилоты).

Профсообщества: менторство - поддерживают на этапе тестирования MVP (обратная связь, наставничество, доступ к знаниям).

ФАВОРИТ: подбор команды и сопровождение - подключается на этапе поиска команды и сопровождения запуска/масштабирования.

Коротко в пунктах:

Идея. Вы генерируете и формулируете гипотезу продукта / услуги. Тестирование MVP. Минимально жизнеспособный продукт выходит на рынок для проверки спроса. Результат проверки: Если положительный - переходите к планированию бизнеса;

Если отрицательный - делаете итерацию или меняете нишу и заново тестируете. Планирование бизнеса. Стратегия, модель монетизации, дорожная карта. Поиск финансирования и команды. Привлечение ресурсов, подбор ключевых сотрудников. Здесь задействованы работодатели (гибкие условия) и кадровые партнёры (ФАВОРИТ). Запуск продаж. Коммерциализация продукта и работа с клиентами. Масштабирование. Увеличение охвата, операционная оптимизация, рост команды и выручки.

Эта текстовая схема отражает логическую последовательность и точки поддержки для перехода от идеи к устойчивому бизнесу.

Растущий интерес женщин к предпринимательству - шанс для корпоративных HR‑стратегий и рынка услуг поддержки малого бизнеса. Инвестиции работодателей в гибкость и программы адаптации не только удерживают кадры, но и открывают новые векторы внутреннего предпринимательства.

Если вы - работодатель, который хочет разработать программу возвращения из декрета или корпоративный инкубатор, или вы - женщина, готовая протестировать бизнес‑идею и нуждающаяся в кадровой поддержке - команда ФАВОРИТ подготовит индивидуальное решение: от оценки компетенций до подбора команды и запуска проекта.

Свяжитесь с нами - поможем превратить идею в устойчивый бизнес.