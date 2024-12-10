Коэффициент абсолютной ликвидности в бизнесе

Зачем нужен коэффициент абсолютной ликвидности?

Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет понять финансовую устойчивость компании. Высокий коэффициент указывает на то, что у компании достаточно ликвидных активов для покрытия своих краткосрочных обязательств, позволяя ей избегать финансовых трудностей. В то же время, слишком высокий коэффициент может указывать на то, что компания не использует свои активы эффективно и не вкладывает их в рост или развитие.

Этот коэффициент особенно важен для кредиторов и инвесторов, так как он демонстрирует уровень финансового риска, связанного с компанией. Например, кредиторы, рассматривающие возможность предоставления кредита, будут обращать внимание на коэффициент абсолютной ликвидности, чтобы оценить, насколько вероятно, что компания сможет выполнить свои обязательства.