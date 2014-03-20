Кому могут назначить собеседование онлайн?

Портал HH.ru провел исследование и узнал, часто ли в нашей стране кандидатам назначают онлайн-собеседования, каковы плюсы и минусы такого рода интервью и соискателям каких должностей такие собеседования назначаются наиболее часто.

76% из 543 опрошенных организаций практикуют онлайн-собеседования, однако лишь 22% из 4 000 опрошенных работников сказали, что проходили такие интервью.

Наиболее часто собеседования в режиме онлайн проходят кандидаты на руководящие посты: среди топ-персонала такое собеседование проходил каждый второй.

Реже с ними сталкиваются HR-менеджеры (каждый третий специалист по персоналу). С практически аналогичной частотой подобные собеседования назначаются работникам IT-сферы.

Наиболее редко онлайн-собеседования проводятся с научными работниками и преподавателями.

Для компаний главный плюс онлайн-интервью – это возможность подбора персонала в другом городе (92%), для соискателей – экономия времени на поездке в офис (60%).

41% соискателей думают, что именно за этим форматом будущее. 55% говорят, что подобный формат собеседований говорит о высокой технологичности компании. 29% отметили, что для них прохождение собеседования онлайн куда более удобно, нежели необходимость ехать в компанию на интервью, и они скорее выберут такое собеседование, нежели обычное.

65% кандидатов, никогда не проходивших собеседование онлайн, говорят, что на поступившее подобное предложение они обязательно согласились бы.