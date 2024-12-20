Ликвидность бизнеса простыми словами

Как рассчитывается ликвидность?

Существует несколько ключевых коэффициентов, которые помогают определить ликвидность бизнеса:

1. Коэффициент текущей ликвидности

Этот коэффициент показывает способность бизнеса покрывать свои текущие обязательства. Рассчитывается по формуле:

Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства

Коэффициент текущей ликвидности выше 1 означает, что активов достаточно для покрытия обязательств. Однако, слишком высокий коэффициент может свидетельствовать о том, что активы неэффективно использованы.

2. Коэффициент быстрых активов

Коэффициент быстрых активов учитывает только наиболее ликвидные текущие активы, исключая запасы. Формула выглядит так:

Коэффициент быстрых активов = (Текущие активы - Запасы) / Текущие обязательства

Этот коэффициент помогает понять, насколько быстро компания сможет расплатиться по своим краткосрочным долгам без реализации запасов.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается следующим образом:

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Этот коэффициент показывает, насколько компания способна оплатить свои текущие обязательства исключительно за счет наличных средств и краткосрочных инвестиций.