Нанять опытного специалиста или обучить новичка?

Квалификация, опыт, навыки, достижения - основные строки резюме, которыми кадровый специалист интересуется в первую очередь. Но не всегда сотрудник, проработавший хотя бы несколько лет, может быть эффективен.

Считается, что чем больше "стаж", тем лучше. Ведь маститый сотрудник знает многое о том, как работать, какие "подводные камни" поджидают его в той или иной ситуации. Он всегда уверен в своих действиях, ему не нужно "с нуля" постигать простые истины. Однако, и в найме неопытного новичка есть свои "плюсы". В каких же случаях графе "опыт работы" не следует придавать особенного значения?

Идеальная анкета. Всегда ли это фактор со знаком "плюс"?

Думается, о положительных качествах профессионала со "стажем" не стоит упоминать отдельно. Он прыток, быстро принимает решения, основываясь на своем опыте, легко находит общий язык с коллегами, способен молниеносно подняться по карьерной лестнице.

Однако, здесь кроется один немаловажный нюанс - такой человек неохотно постигает новое. Он часто слишком полагается на знания, приобретенные на предыдущем месте работы. Он уверен, что просто не сможет открыть для себя новые грани своей профессии. Да и зачем, если приняли его именно за то, что в резюме имеется столь привлекательный послужной список.

Опыт и практические знания, полученные в процессе работы в других компаниях (возможно, и у ваших конкурентов), уступают место обучаемости. В результате, мы нанимаем исполнительного, уверенного в правильности своих действий сотрудника. Но вероятность того, что он сможет кардинально изменить свои взгляды на те или иные процессы или расширить список своих компетенций не так велика. Скорее всего, к этому его способны побудить лишь материальные стимулы, размер которых должен быть достаточно существенным для него.

Новичок - сотрудник, готовый "свернуть горы"

Новый человек в профессии, еще не успевший заполнить раздел "опыт работы" в своем резюме, в ряде случаев может оказаться незаменимым. Почему?

Казалось бы, работник, не обладающий солидными достижениями, абсолютно бесполезен. Он не может сразу окупить вложенные в него средства. Однако, именно такой человек сделает все для того, чтобы максимально соответствовать вашим ожиданиям. Его гибкость и приспособляемость достигает абсолютных значений, ведь сейчас его задача - не просто обрести желанный опыт, но и самоутвердиться, показать себя.

Он добровольно и абсолютно бесплатно сядет за учебники. Он будет выполнять даже незначительные поручения на пределе своих возможностей. А любая допущенная ошибка станет не поводом для формальных извинений, но источником знаний.

Новичок, которого вы, как работодатель, оцените по достоинству, вряд ли захочет в ближайшее время сменить место работы. Скорее всего, именно ваша компания станет для него основным источником карьерного роста.

Новичок или профессионал. Как сделать правильный выбор?

Как видно, у каждой из этих категорий сотрудников есть как свои достоинства, так и недостатки. Однако, в ряде случаев чаша весов может и должна склониться в пользу представителя одной из эти категорий.

Опытный профессионал незаменим, когда:

должность предполагает большую степень ответственности;

вам нужно в максимально короткий срок внедрить сотрудника в бизнес-процессы;

перечень должностных обязанностей и принцип работы сотрудника вашей компании практически идентичен аналогичным характеристикам этой должности в конкурирующей компании;

то или иное подразделение только начинает формироваться, и вам необходим опытный, знающий человек, способный наладить его работу.

"Новичок" незаменим в том случае, если:

вы создаете команду "с нуля" и еще не располагаете достаточными средствами для удовлетворения зарплатных ожиданий опытного сотрудника. И, в то же время, вы готовы пожертвовать временем обучения "новичка";

вам нужен исполнительный сотрудник, готовый "броситься в огонь и воду", вникнуть в каждую деталь;

важно обеспечить качественное исполнение обязанностей, повысить эффективность работы не только руководящего состава и менеджеров среднего звена, но и младшего персонала.

вы делаете упор на уникальные разработки и методики, основы которых можно заложить только путем обучения или стажировки в вашей компании.

Конечно, выдвигая все эти тезисы, мы не даем универсальных рецептов. В каждой конкретной ситуации дилемма "новичок-профессионал" решается по-разному, ведь это зависит от слишком большого числа обстоятельств. Однако, мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам максимально точно составить список требований при открытии новой вакансии.