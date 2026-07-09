Навыки важнее диплома? Как цифровые сертификаты меняют рынок труда в 2026 году

Диплом или навыки при приёме на работу


Работодатели меняют приоритеты: навыки наравне с дипломом

Всё больше работодателей при найме сотрудников учитывают не только диплом о высшем образовании, но и подтверждённые профессиональные навыки. Согласно новому исследованию международной группы учёных, цифровые сертификаты, микроквалификации и компетенции в сфере современных технологий приобретают особую ценность на рынке труда.


Что показало исследование

Совместное исследование специалистов из Великобритании, Чехии и России охватило рынки труда в:

  • США;
  • странах Евросоюза;
  • Китае;
  • Австралии;
  • России.

Учёные проанализировали:

  • динамику требований работодателей;
  • развитие онлайн‑образования;
  • распространение систем подтверждения профессиональных навыков.

Ключевые выводы:

  • Диплом сохраняет значение, но перестаёт быть единственным показателем квалификации кандидата.
  • Растёт спрос на короткие образовательные программы и цифровые сертификаты — они подтверждают владение конкретными компетенциями (по данным ТАСС со ссылкой на Тольяттинский госуниверситет).
  • Микроквалификации и цифровые бейджи дополняют классическое образование и помогают точнее оценить практические навыки соискателей.


Почему меняется подход к оценке квалификации?

Исследователи выделяют три ключевых фактора:

  1. Развитие искусственного интеллекта. Автоматизация меняет требования к навыкам — работодатели ищут специалистов, умеющих работать с новыми технологиями.
  2. Рост онлайн‑обучения. Платформы онлайн‑образования делают короткие курсы и сертификации доступными для миллионов людей.
  3. Запрос на точность. Работодателям нужна быстрая и объективная оценка практических навыков, а не только формальное образование.


Ситуация в России: баланс традиций и инноваций

По оценке авторов исследования, Россия занимает промежуточную позицию между рыночными и государственными моделями развития инструментов подтверждения квалификации.

Что уже работает в стране:

  • проекты по выдаче цифровых сертификатов;
  • программы короткого обучения (курсы, тренинги, интенсивы);
  • элементы системы микроквалификаций.

При этом диплом вуза по‑прежнему имеет высокий статус на рынке труда — он остаётся важным, но уже не единственным критерием отбора кандидатов.


Перспективы: что будет дальше?

Эксперты прогнозируют постепенный рост значимости альтернативных форм подтверждения квалификации, особенно в динамично развивающихся сферах:

  • IT и кибербезопасность;
  • цифровой маркетинг;
  • управление данными;
  • автоматизация бизнес‑процессов;
  • дизайн и креативные индустрии.

В ближайшие годы работодатели будут всё чаще:

  • запрашивать цифровые сертификаты наряду с дипломами;
  • ориентироваться на практические навыки, а не только на формальное образование;
  • учитывать микроквалификации и цифровые бейджи при оценке кандидатов.

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