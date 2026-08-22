Прямые затраты: видимая часть айсберга

Начнём с того, что обычно и учитывают при планировании бюджета. Прямые расходы на закрытие вакансии включают размещение объявлений на job-порталах, доступ к базам резюме, оплату платных сервисов по продвижению вакансии и, при необходимости, услуги рекрутинговых агентств. Сюда же относится стоимость рабочего времени HR-специалиста, который ведёт вакансию: пишет описание, публикует объявление, обрабатывает отклики, общается с кандидатами, организует собеседования.

На первый взгляд сумма выглядит скромной. Но практика показывает, что прямые затраты — лишь малая, самая контролируемая часть общей стоимости найма. Реальные потери прячутся в категориях, которые часто вообще не считают.

Стоимость времени руководителя

Один из самых дорогих и при этом незаметных ресурсов — время руководителя и ключевых сотрудников, вовлечённых в процесс найма. Каждый этап отнимает часы, которые могли бы быть направлены на основные бизнес-задачи.

Типичный сценарий найма руководителем выглядит так: просмотр десятков резюме, первичные и повторные собеседования, обсуждение кандидатов с командой, согласование условий. Если руководитель участвует в трёх-четырёх интервью по вакансии, и каждое занимает от часа, — это уже полный рабочий день, вычеркнутый из операционного управления. А ведь речь часто идёт о позициях, где участвуют сразу несколько менеджеров.

Когда складываешь стоимость часа руководителя отдела, финансового директора и ключевого специалиста, становится очевидно: внутренний подбор «своими силами» обходится бизнесу в разы дороже, чем кажется изначально.

Упущенная выгода от незакрытой вакансии

Пока вакансия остаётся открытой, компания фактически теряет деньги каждый день. Эта категория затрат редко появляется в отчётах, но именно она зачастую оказывается самой значительной.

Для коммерческих ролей упущенная выгода считается напрямую: менеджер по продажам, который ещё не вышел на работу, не приносит выручку. Но и для обслуживающих позиций простой обходится дорого — нагрузка перераспределяется на существующих сотрудников, падает скорость выполнения задач, копятся ошибки, страдает качество сервиса.

Если вакансия ключевого специалиста висит месяц, два, три — упущенная выгода легко превышает годовую стоимость услуг кадрового агентства. При этом в отчёте о затратах этой строки не будет: её просто некому посчитать.

Стоимость ошибки найма

Самая болезненная статья расходов — неправильно выбранный кандидат. Ошибка найма обходится дороже, чем любой этап самого подбора, и её последствия ощущаются долго.

Во-первых, новому сотруднику платили зарплату за месяцы, которые он, по сути, отработал неэффективно. Во-вторых, на его адаптацию потрачены силы наставников и руководителя. В-третьих, после увольнения процесс найма запускается заново — и все описанные выше затраты повторяются по второму кругу.

По разным оценкам, стоимость неудачного найма составляет от трети до полутора годовых зарплат сотрудника. Для позиции с окладом 150 000 рублей это от 600 000 до 2,3 млн рублей убытка на одной ошибке. Добавьте сюда потери, которые сложно измерить: демотивация команды, ухудшение клиентских отношений, упущенные проекты.

Перегрузка существующей команды

Пока нужный специалист не найден, его функции ложатся на плечи действующих сотрудников. На первый взгляд это экономия, на деле — источник скрытых потерь.

Перегруженные сотрудники быстрее выгорают, чаще ошибаются и начинают задумываться об уходе. Формируется замкнутый круг: незакрытая вакансия создаёт перегрузку, перегрузка повышает текучесть, а уволившиеся сотрудники формируют новые вакансии. Так компания попадает в спираль, выйти из которой с каждым месяцем всё сложнее и дороже.

Затраты на обучение и адаптацию

Нельзя забывать и о том, что любой новый сотрудник начинает приносить отдачу не сразу. Период выхода на полную производительность занимает от одного до шести месяцев в зависимости от сложности должности. Всё это время компания фактически инвестирует в человека: платит зарплату, выделяет наставника, тратит ресурсы на обучение.

Чем дольше искали кандидата и чем выше текучесть, тем чаще этот инвестиционный цикл запускается заново, так и не окупившись. Снижение текучести и быстрый качественный подбор напрямую увеличивают отдачу от каждого нанятого сотрудника.

Почему найм сотрудников через профессионалов окупается

Теперь вернёмся к исходному вопросу о стоимости услуг кадрового агентства. Ключевое отличие профессионального подбора — в системном подходе, который снижает все перечисленные выше скрытые затраты сразу.

Качественное агентство сокращает время закрытия вакансии, а значит, минимизирует упущенную выгоду и период перегрузки команды. Глубокая оценка кандидатов снижает риск ошибки найма, экономя компании сотни тысяч рублей на повторном подборе. Доступ к пассивным кандидатам и редким специалистам позволяет закрывать позиции, которые внутренними силами не закрываются месяцами.

Найм сотрудника через кадровое агентство ФАВОРИТ

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