Оборачиваемость товара — что это такое и как посчитать

Что такое оборачиваемость товара?

Оборачиваемость товара — это коэффициент, который показывает, сколько раз товар был продан и заменен за определенный период. Он позволяет оценить скорость обращения товарных запасов и выявить эффективность их продаж. Высокая оборачиваемость свидетельствует о том, что товар быстро реализуется, что, в свою очередь, означает хорошую ликвидность запасов и эффективное управление магазином.

Оборачиваемость товара может варьироваться в зависимости от типа продукции, сезона, маркетинговых усилий и других факторов. Например, в сфере розничной торговли оборачиваемость товаров, таких как продукты питания, обычно выше, чем у длительного использования или специализированных товаров, таких как электроника.