Важное условие: служба проходит только в составе подразделений БпЛА без права перемещения в другие подразделения без согласия военнослужащего. После окончания контракта гражданин имеет гарантированное право на увольнение.

Требования к кандидатам

Для поступления на службу оператором БПЛА необходимо соответствовать следующим требованиям:

1. Гражданство РФ.

2. Возраст от 18 до 35 лет — для специалистов БПЛА коптерного типа и FPV, с уровнем физической подготовленности не ниже «хорошо».

3. Возраст от 18 до 45 лет — для специалистов БПЛА самолётного, вертолётного типа и беспилотных систем наземного базирования, с уровнем физической подготовленности не ниже «удовлетворительно».

4. Образование не ниже среднего полного.

5. Годность по состоянию здоровья — категория «А» или «Б».

6. Прохождение профессионального психологического отбора — не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности.

7. Базовое знание английского языка.

8. Отсутствие судимостей и отсутствие административных нарушений за злоупотребление наркотическими и психотропными веществами.

Важные ограничения

На БПЛА не берут кандидатов с судимостью — даже погашенной. Это жёсткое условие отбора.

Категория годности по здоровью — только «А» и «Б».

Преимущества при отборе

Вне очереди принимаются кандидаты, имеющие спортивные разряды и киберспортсмены. Ключевые качества, которые дают преимущество: развитый вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером — именно эти навыки наиболее ценны для пилотирования беспилотных систем.