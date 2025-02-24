Основные показатели успешного рекрутинга: как повысить эффективность подбора кадров

Основные показатели успешного рекрутинга: уровень удовлетворенности нанимателей

Уровень удовлетворенности нанимателей — это еще один ключевой показатель успешного рекрутинга. Он отражает, насколько хорошо кандидаты соответствуют ожиданиям менеджеров и общего управления. Сбор обратной связи отHiring managers позволяет понять, насколько удачно проходит процесс подбора и как это вписывается в корпоративные цели.

Для оценки уровня удовлетворенности можно использовать методы опросов и интервью, в которых будет запрашиваться мнение о качестве нанятых сотрудников, их производительности, интеграции в команду и общей удовлетворенности процессом найма.

Создание системы обратной связи предоставляет возможность улучшить взаимодействие между HR и линейными менеджерами, что, конечно, также будет отражаться на общем успехе компании в будущем.

Уровень удовлетворенности также можно связывать с показателями текучести кадров, поскольку если сотрудники не соответствуют ожиданиям, это может привести к их увольнению. Таким образом, регулярная оценка уровня удовлетворенности позволяет достичь более высоких результатов в подборе кадров.