Подбор персонала по методу STAR

Как провести собеседование по методу STAR?

Для успешного применения метода подбора персонала STAR необходимо следовать нескольким этапам:

1. Подготовка к интервью

Перед собеседованием рекрутеры должны ознакомиться с резюме кандидата и подготовить открытые вопросы, которые позволяют выявить примеры использования навыков и опыта.

2. Объясните метод STAR

Во время собеседования важно объяснить кандидату, что он может использовать метод STAR для ответа на вопросы. Это поможет ему структурировать свои мысли и дать более полные ответы.

3. Задавайте вопросы

Используйте вопросы, которые требуют от кандидата объяснить конкретные ситуации. Например:

Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать под давлением. Как вы справились?

Расскажите о случае, когда вам нужно было решить конфликт в команде.

Как вы справились с вызовом или проблемой на предыдущем месте работы?

4. Слушайте и анализируйте ответы

Обращайте внимание на детали в ответах кандидата. Это поможет вам понять, как он действует в трудных ситуациях и каковы его стратегии решения проблем.

5. Оценка результатов

После собеседования проанализируйте ответы кандидата с точки зрения их соответствия требованиям вакансии. Выявите сильные и слабые стороны на основе услышанных примеров.

Методы подбора персонала и их применение

Кроме метода STAR, существуют и другие методы подбора персонала, которые могут использоваться в сочетании:

1. Поведенческие интервью

Данная методика фокусируется на изучении поведения кандидата в различных ситуациях, чтобы предсказать, как он будет вести себя в будущем.

2. Тесты и оценки

Использование психологических и профессиональных тестов помогает объективно оценить навыки и предпочтения кандидата.

3. Групповые интервью

Это метод, при котором несколько кандидатов одновременно проходят собеседование. Это позволяет оценить, как кандидат работает в команде.

4. Рекомендации

Получение рекомендаций от предыдущих работодателей помогает оценить личные качества кандидата и его успехи на предыдущих местах работы.

Сравнение метода STAR и других методов

При выборе метода подбора персонала важно понимать, как метод STAR соотносится с другими подходами:

Метод STAR

Структурированное собеседование с фокусом на конкретные примеры.

Объективная оценка навыков через реальные ситуации.

Поведенческое интервью

Фокусируется на поведении, но не всегда требует конкретных примеров

Общий подход, но менее структурированный.

Тесты и оценки

Объективная мера навыков, но не всегда отражает реальный опыт.

Может быть дополнением к методу STAR.

Рекомендации по использованию метода STAR

Чтобы STAR подбор персонала был наиболее эффективным, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Готовьте качественные вопросы заранее.

Обучайте рекрутеров методам STAR.

Кризисы и личные ситуации кандидата должны оцениваться в контексте компании.

Заключение

Метод подбора персонала по методу STAR — это один из самых эффективных способов оценки и отбора кандидатов. Его использование помогает избежать предвзятости и обеспечивает более глубокую оценку навыков через реальные примеры из прошлого кандидата.