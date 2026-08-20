Работа вахтой: доход от 5,4 млн рублей в год - вакансии для мужчин от 18 до 64 лет
Работа вахтовым методом с высоким годовым доходом
Работа вахтой сегодня — это возможность зарабатывать от 5 400 000 рублей в год за счёт стабильной заработной платы и крупной единовременной выплаты при заключении контракта. Мы объявляем набор специалистов для работы вахтовым методом в тыловых зонах и на объектах в различных регионах России. Приглашаются квалифицированные специалисты, а также работники без опыта — для ряда позиций предусмотрено обучение на месте.
Кто может устроиться на работу
Вакансии открыты для мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Не имеет значения, есть ли у вас профильный опыт: для большинства рабочих специальностей допускается обучение прямо на месте, а специалисты с подтверждёнными документами и стажем сразу получают повышенный уровень оплаты.
Районы и города работы
Трудоустройство возможно в следующих направлениях:
• тыловые зоны СВО;
• ДНР и ЛНР — новые регионы России;
• Донбасс, Запорожская и Херсонская области;
• Брянская, Курская и Белгородская области;
• охрана особо важных объектов — в регионах РФ.
Условия оплаты и льготы
Финансовые условия вакансии «работа вахтой» выглядят следующим образом:
• Единовременная выплата — от 2 300 000 до 4 100 000 рублей;
• Заработная плата — от 210 000 до 260 000 рублей в месяц;
• для работников без опыта предусмотрена минимальная ставка;
• специалисты с подтверждёнными документами и опытом работы получают зарплату на повышенном уровне.
Дополнительно, полностью за счёт работодателя, предоставляются:
• билеты в обе стороны;
• трёхразовое питание;
• спецодежда;
• инструменты.
Таким образом, работа вахтой не требует от кандидата практически никаких собственных расходов: проезд, питание, экипировка и рабочий инструмент обеспечиваются организацией.
Этапы трудоустройства
Оформление занимает минимальное время и проходит в семь шагов:
1. Заполнение анкеты и отправка данных для проверки в службу безопасности (СБ).
2. Проверка в СБ — результат готов через 1–2 дня после отправки анкеты.
3. Покупка билета (ЖД или авиа) в регион прохождения медкомиссии; встреча, жильё и питание предоставляются.
4. Прохождение обучения в общем наборе — 1 день.
5. Прохождение медкомиссии — 1–2 дня.
6. Подписание договора — 1 день.
7. Отправление к месту работы.
Весь цикл от подачи заявки до выезда на объект занимает около недели.
Необходимые данные и документы для анкеты
Для формирования анкеты и отправки на проверку в СБ подготовьте следующие сведения:
• Телефон;
• Специальность;
• Здоров: да/нет;
• Не судим: да/нет;
• Военный билет (звание): да/нет;
• Выезд (дата);
• Убытие (регион);
• Прибытие (регион).
К анкете необходимо приложить фотографии документов:
• СНИЛС;
• ИНН (при наличии);
• паспорт — основная страница и страница с пропиской.
Заполнить анкету можно по ОНЛАЙН ФОРМЕ. Оставьте заявку — специалист свяжется с вами.
Профессии без боевых действий — полный список вакансий
Мы набираем специалистов по широкому перечню специальностей, не связанных с боевыми действиями. Все позиции — это тыловая, техническая и обслуживающая работа:
Полиграфия и IT
• печатники;
• разработчики;
• аналитики.
Слесарные и сварочные специальности
• автослесари;
• слесари-монтажники;
• сварщики;
• слесари;
• токари;
• электрики;
• медник-жестянщик (кузнец);
• водитель-вулканизаторщик.
Мастера и руководители отделений
• мастер отделения технического обслуживания (артиллерийского и танкового вооружения);
• мастер ремонтного отделения (автомобильной техники);
• старший механик (по электрическому и электронному оборудованию) — аккумуляторщик;
• мастер отделения обслуживания и ремонта (беспилотных систем и двигателей);
• механик отделения (носимых средств спутниковой связи).
Связь, навигация и геодезия
• мастера связи и радиодела;
• специалисты по навигации;
• механик/оператор станций спутниковой связи;
• телеграфист/специалист ЗАС;
• линейный надсмотрщик/кабельщик.
Питание и склады
• повара;
• кладовщик (склада артиллерийских боеприпасов);
• фельдшер приёмного отделения.
Техника и спецтранспорт
• мастера топливозаправщиков;
• операторы автокранов;
• водитель-компрессорщик;
• электрики бортовых систем;
• трубопроводчик.
Инженерные и монтажные работы
• вычислитель/топогеодезист;
• регулировщик;
• монтажник;
• жестянщик;
• такелажник;
• понтонёр.
Инструкторы и инспекторы
• инструктор (БПЛА, багги, мотоцикла, автомобилей);
• инспектор;
• старший инспектор.
Почему стоит выбрать эту работу вахтой
Работа вахтой по данному предложению сочетает в себе сразу несколько значимых преимуществ:
• годовой доход от 5 400 000 рублей;
• единовременную выплату от 2 300 000 до 4 100 000 рублей;
• ежемесячную зарплату от 210 000 до 260 000 рублей;
• бесплатный проезд, трёхразовое питание, спецодежду и инструменты;
• возможность трудоустройства без опыта с обучением на месте;
• широкий выбор технических и тыловых специальностей без участия в боевых действиях;
• быстрый процесс оформления — около недели.
Если вы соответствуете возрастным требованиям и готовы приступить к работе — заполните анкету по ОНЛАЙН ФОРМЕ. Специалист оперативно проведёт проверку и свяжется с вами для дальнейших шагов.