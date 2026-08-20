Работа вахтой: доход от 5,4 млн рублей в год - вакансии для мужчин от 18 до 64 лет

Работа вахтовым методом с высоким годовым доходом

Работа вахтой сегодня — это возможность зарабатывать от 5 400 000 рублей в год за счёт стабильной заработной платы и крупной единовременной выплаты при заключении контракта. Мы объявляем набор специалистов для работы вахтовым методом в тыловых зонах и на объектах в различных регионах России. Приглашаются квалифицированные специалисты, а также работники без опыта — для ряда позиций предусмотрено обучение на месте.

Кто может устроиться на работу

Вакансии открыты для мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Не имеет значения, есть ли у вас профильный опыт: для большинства рабочих специальностей допускается обучение прямо на месте, а специалисты с подтверждёнными документами и стажем сразу получают повышенный уровень оплаты.