Работа вахтой: доход от 5,4 млн рублей в год - вакансии для мужчин от 18 до 64 лет

Работа вахтой на восстановление территорий

Работа вахтовым методом с высоким годовым доходом

Работа вахтой сегодня — это возможность зарабатывать от 5 400 000 рублей в год за счёт стабильной заработной платы и крупной единовременной выплаты при заключении контракта. Мы объявляем набор специалистов для работы вахтовым методом в тыловых зонах и на объектах в различных регионах России. Приглашаются квалифицированные специалисты, а также работники без опыта — для ряда позиций предусмотрено обучение на месте.

Кто может устроиться на работу

Вакансии открыты для мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Не имеет значения, есть ли у вас профильный опыт: для большинства рабочих специальностей допускается обучение прямо на месте, а специалисты с подтверждёнными документами и стажем сразу получают повышенный уровень оплаты.

Районы и города работы

Трудоустройство возможно в следующих направлениях:

• тыловые зоны СВО;

• ДНР и ЛНР — новые регионы России;

• Донбасс, Запорожская и Херсонская области;

• Брянская, Курская и Белгородская области;

• охрана особо важных объектов — в регионах РФ.

Россия на карте в 3D

Условия оплаты и льготы

Финансовые условия вакансии «работа вахтой» выглядят следующим образом:

• Единовременная выплата — от 2 300 000 до 4 100 000 рублей;

• Заработная плата — от 210 000 до 260 000 рублей в месяц;

• для работников без опыта предусмотрена минимальная ставка;

• специалисты с подтверждёнными документами и опытом работы получают зарплату на повышенном уровне.

Дополнительно, полностью за счёт работодателя, предоставляются:

• билеты в обе стороны;

• трёхразовое питание;

• спецодежда;

• инструменты.

Таким образом, работа вахтой не требует от кандидата практически никаких собственных расходов: проезд, питание, экипировка и рабочий инструмент обеспечиваются организацией.

Этапы трудоустройства

Оформление занимает минимальное время и проходит в семь шагов:

1. Заполнение анкеты и отправка данных для проверки в службу безопасности (СБ).

2. Проверка в СБ — результат готов через 1–2 дня после отправки анкеты.

3. Покупка билета (ЖД или авиа) в регион прохождения медкомиссии; встреча, жильё и питание предоставляются.

4. Прохождение обучения в общем наборе — 1 день.

5. Прохождение медкомиссии — 1–2 дня.

6. Подписание договора — 1 день.

7. Отправление к месту работы.

Весь цикл от подачи заявки до выезда на объект занимает около недели.

Необходимые данные и документы для анкеты

Для формирования анкеты и отправки на проверку в СБ подготовьте следующие сведения:

• Телефон;

• Специальность;

• Здоров: да/нет;

• Не судим: да/нет;

• Военный билет (звание): да/нет;

• Выезд (дата);

• Убытие (регион);

• Прибытие (регион).

К анкете необходимо приложить фотографии документов:

• СНИЛС;

• ИНН (при наличии);

• паспорт — основная страница и страница с пропиской.

Заполнить анкету можно по ОНЛАЙН ФОРМЕ. Оставьте заявку — специалист свяжется с вами.

Профессии без боевых действий — полный список вакансий

Мы набираем специалистов по широкому перечню специальностей, не связанных с боевыми действиями. Все позиции — это тыловая, техническая и обслуживающая работа:

Полиграфия и IT

• печатники;

• разработчики;

• аналитики.

Слесарные и сварочные специальности

• автослесари;

• слесари-монтажники;

• сварщики;

• слесари;

• токари;

• электрики;

• медник-жестянщик (кузнец);

• водитель-вулканизаторщик.

Мастера и руководители отделений

• мастер отделения технического обслуживания (артиллерийского и танкового вооружения);

• мастер ремонтного отделения (автомобильной техники);

• старший механик (по электрическому и электронному оборудованию) — аккумуляторщик;

• мастер отделения обслуживания и ремонта (беспилотных систем и двигателей);

• механик отделения (носимых средств спутниковой связи).

Связь, навигация и геодезия

• мастера связи и радиодела;

• специалисты по навигации;

• механик/оператор станций спутниковой связи;

• телеграфист/специалист ЗАС;

• линейный надсмотрщик/кабельщик.

Питание и склады

• повара;

• кладовщик (склада артиллерийских боеприпасов);

• фельдшер приёмного отделения.

Техника и спецтранспорт

• мастера топливозаправщиков;

• операторы автокранов;

• водитель-компрессорщик;

• электрики бортовых систем;

• трубопроводчик.

Инженерные и монтажные работы

• вычислитель/топогеодезист;

• регулировщик;

• монтажник;

• жестянщик;

• такелажник;

• понтонёр.

Инструкторы и инспекторы

• инструктор (БПЛА, багги, мотоцикла, автомобилей);

• инспектор;

• старший инспектор.

Почему стоит выбрать эту работу вахтой

Работа вахтой по данному предложению сочетает в себе сразу несколько значимых преимуществ:

• годовой доход от 5 400 000 рублей;

• единовременную выплату от 2 300 000 до 4 100 000 рублей;

• ежемесячную зарплату от 210 000 до 260 000 рублей;

• бесплатный проезд, трёхразовое питание, спецодежду и инструменты;

• возможность трудоустройства без опыта с обучением на месте;

• широкий выбор технических и тыловых специальностей без участия в боевых действиях;

• быстрый процесс оформления — около недели.

Если вы соответствуете возрастным требованиям и готовы приступить к работе — заполните анкету по ОНЛАЙН ФОРМЕ. Специалист оперативно проведёт проверку и свяжется с вами для дальнейших шагов.

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