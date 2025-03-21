В заключение про роль эмоционального интеллекта в коллективе

Роль эмоционального интеллекта в коллективе не следует недооценивать. Он играет критическую роль в создании эффективной рабочей среды, способствуя лучшей коммуникации, сплоченности команды и повышению общей продуктивности. Развивая эмоциональный интеллект, сотрудники могут значительно улучшить свои навыки взаимодействия и внести вклад в успех организации.

