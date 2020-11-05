Распространенные способы мошенничества со стороны нечестных работодателей

1. Деньги. «Все сотрудники нашей компании должны пройти обучение за свой счёт, только после этого их оформляют на работу». «Чтобы начать работать, вам нужно приобрести необходимое оборудование и спецодежду». «Нам требуются деньги на ваше оформление — позже мы добавим их к вашей первой зарплате».

Формулировки могут отличаться, просто запомните — вы пришли работать, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить их. Все вышеприведенные случаи — это обман и мошенничество!

Работодатель не имеет права требовать деньги в качестве предоплаты или навязывать вам покупку каких-либо товаров и услуг. Все материалы, требующиеся для работы, предоставляются бесплатно. услуги по подбору персонала оплачиваются компаниями, а не соискателями.

2. Испытательный срок. «Вы должны пройти испытательный срок. Его продолжительность зависит от ваших стараний». «Договор будет заключен после прохождения испытательного срока. Пока вы будете получать 25 000 рублей». «Во время испытательного срока мы зарплату не выплачиваем, поскольку сотрудник ещё не оформлен».

Испытательный срок – это обычная практика, но он должен быть прописан в трудовом договоре и не превышать 3 месяцев. Предложение подписать договор после испытательного срока — несоблюдение закона. Все документы подписываются в первый рабочий день.

3. Тестовое задание. Выполнять или нет, должно ли оно оплачиваться, каковы должны быть объёмы тестового задания и сроки его выполнения? Тестовые задания законом не запрещаются, они помогают оценить квалификацию кандидата. Но тесты бывают разные, и нечестные работодатели могут использовать их для выполнения текущей работы компании на безвозмездной основе.

Что должно насторожить? Чрезмерная детализация. Не просто вкратце изложить своё видение целей работы и способов их достижения, а разработать конкретный логотип или PR-кампанию для определённого заказчика.

У некоторых компаний тесты находятся в открытом доступе, например, на официальном сайте. Так как задание для всех кандидатов одинаково, соискателям не приходится сомневаться в честности работодателя. Если ваше тестовое задание в итоге идет в работу — его должны оплатить.

На что ещё обращать внимание?