Система сбалансированных показателей в бизнесе

Что такое система сбалансированных показателей: понимание концепции

Система сбалансированных показателей была разработана в начале 90-х годов командой ученых под руководством Роберта Каплана и Дэвида Нортона. Она направлена на расширение традиционных финансовых показателей, чтобы включить в оценку организации и другие аспекты, такие как клиентская удовлетворенность, внутренние бизнес-процессы и обучение сотрудников.

Основной целью ССП является создание комплексной и сбалансированной картины деятельности бизнеса, что позволяет руководству принимать более обоснованные решения и достигать стратегических целей.