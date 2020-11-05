Современный рынок подбора персонала: как выбрать кадровое агентство?

Современный рынок подбора персонала — сфера услуг, которой пользуются крупные и мелкие компании, занимающиеся поиском кадров. Но как выбрать надежное кадровое агентство? Как избежать распространенных ошибок? Сколько времени потребуется, чтобы сформировать штат сотрудников? Эти и другие вопросы обязан решить работодатель перед обращением за помощью к специалистам.

Когда стоит обращаться к специалистам?

В какой ситуации разумно обращаться к экспертам рынка подбора персонала, а когда все можно сделать самостоятельно? Это индивидуальный выбор каждого работодателя. Но на принятие решения влияют стандартные факторы:

наличие опыта в подборе и оценке квалификации сотрудников;

наличие в компании HR-менеджеров, способных реализовать поставленные задачи;

наличие у рекрутеров необходимых навыков и компетенции;

наличие достаточного количества свободного времени.

Если большинство вопросов легко решаются без привлечения сторонних специалистов, то можно закрыть вопрос с вакансией собственными силами. В остальных ситуациях разумно обратиться за помощью к профессионалам. Но перед этим стоит изучить актуальный список лучших кадровых агентств.

Как выбрать надежное кадровое агентство?

Сегодня на рынке подбора персонала свою помощь предлагают разные организации. И может показаться что у всех один перечень стандартных услуг и принцип работы за исключением мелких нюансов. В реальности дело обстоит иначе. Главное отличие — квалификация и подготовка консультантов и выбор способа решения поставленных задач.

Чтобы выбрать профессионального посредника нужно:

Собрать информацию о работе рекрутингового агентства.

Составить список из 2-3 претендентов.

Получить консультацию, желательно в агентстве, но можно и по телефону, об особенностях сотрудничества.

Выяснить заранее все вопросы.

Уточнить наличие письменного договора.

Остановиться на одном понравившемся варианте.

Оптимизация сотрудничества

Выбор профессионального кадрового агентства на рынке подбора персонала — это половина успеха. Чтобы сотрудничество было эффективным и результативным, нужно провести его оптимизацию. Для этого необходимо:

Подготовить полный профиль искомой вакансии для сотрудников. Нужно обсудить с рекрутером малейшие детали, даже если они кажутся неважными. Познакомить специалиста с корпоративной этикой, миссией, видом деятельности и ценностями предприятия. На основании полученной информации консультант сможет составить портрет подходящих претендентов.

Организовать встречу агента по подбору персонала с руководящим составом компании.

Провести совместное собеседование с рекрутером и соискателем с целью выявления заинтересованности последнего в предложенной работе.

Лично познакомиться с каждым кандидатом. При личном общении можно больше узнать, насколько подходит претендент на предложенную вакансию.

Как избежать проблем?

Нужно учитывать, что не каждая рекрутинговая компания на рынке подбора персонала способна достаточно качественно изучить профессионализм кадров, особенно узкоспециализированной профессии. Также, каждое предприятие предъявляет индивидуальные требования к подготовке работников. Поэтому у работодателя есть две возможности:

Провести детальную оценку уровня профессиональных навыков при личном общении, переложив на консультанта оценку личностных качеств, сбор и изучение рекомендательных писем и мотивацию потенциального претендента. Заранее подготовить тест, который агент предложит соискателю для прохождения. Отчёт о результатах будет передан работодателю для детального изучения и принятия итогового решения.

Эксперты рынка подбора персонала настоятельно рекомендуют все фиксировать письменно для однозначной трактовки информации с целью предупреждения разногласий. Каждая сторона равнозначна и имеет право на получение данных в полном объёме. Если кадровое агентство не способно подобрать кандидатов — это не говорит о его непрофессионализме. В данной ситуации нужно совместно проанализировать проблемы и найти компромиссное решение, либо внести коррективы.

Процесс подбора и поиска персонала требует внимательного подхода и чёткого понимания корпоративных потребностей. Тщательное соблюдение правил, учёт всех деталей и внедрение рекомендаций позволяют значительно повысить качество подбора и сформировать эффективную команду. Если вашей компании необходимы специалисты для оптимизации этих процессов, кадровое агентство "ФАВОРИТ" готово оказать поддержку. Мы предоставляем индивидуализированные стратегии подбора, которые точно соответствуют вашим уникальным требованиям.