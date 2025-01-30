Суперапп в бизнесе: что такое, примеры и перспективы

Примеры успешных супераппов

Существует несколько примеров супераппов, которые успешно работают в разных странах мира и зарекомендовали себя как эффективные инструменты для бизнеса. Вот некоторые из них:

WeChat: Китайский суперапп, объединяющий мессенджер, платежные функции, социальные сети и онлайн-магазины. Он стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов пользователей.

Китайский суперапп, объединяющий мессенджер, платежные функции, социальные сети и онлайн-магазины. Он стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов пользователей. Grab: Популярный суперапп в Юго-Восточной Азии, предлагающий услуги заказа такси, доставки еды, финансовые услуги и многое другое.

Популярный суперапп в Юго-Восточной Азии, предлагающий услуги заказа такси, доставки еды, финансовые услуги и многое другое. Яндекс: Яндекс.Sup — это уже реализованная в России версия супераппа, которая предоставляет пользователям возможность получить доступ к различным сервисам, от такси до доставки еды и новостей.

Яндекс.Sup — это уже реализованная в России версия супераппа, которая предоставляет пользователям возможность получить доступ к различным сервисам, от такси до доставки еды и новостей. VK: VK Teams — это платформа, которая соединяет в себе функции мессенджера, социальной сети и инструментов для бизнеса, что делает её многофункциональным супераппом.

Эти примеры демонстрируют, как супераппы могут расширять возможности бизнеса, предоставляя пользователям все необходимые сервисы на одной платформе.