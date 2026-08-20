Вахта охранником: заработная плата от 440 000 рублей

Работа вахтой охранником с высокой оплатой труда

Вахта охранник — одна из самых востребованных позиций для мужчин, готовых работать вахтовым методом с высокой оплатой и полным пакетом социальных гарантий. Мы предлагаем официальное трудоустройство на охрану стратегических объектов в глубоком тылу. Это не СВО: работа ведётся вдали от зоны боевых действий, в стабильных и безопасных условиях.

Ключевые финансовые условия вакансии «вахта охранником»:

• Заработная плата — от 440 000 рублей в месяц (включая ЕДВ).

• Единовременная выплата при подписании контракта — 2 795 000 рублей (перечисляется на расчётный счёт сразу после заключения договора).

• Сертификат на земельный участок площадью 0,1 гектара.

Выплата единовременной суммы производится именно при подписании контракта на счёт кандидата, а заработная плата перечисляется ежемесячно. Это делает предложение одним из самых выгодных на рынке вахтовой работы охранником.

Охрана стратегических объектов в глубоком тылу

Основная задача сотрудника — охрана стратегических объектов. Работа проходит в глубоком тылу, без рисков, связанных с зоной специальной военной операции. Это полноценная должность охранника с понятными обязанностями, чётким графиком и гарантированной оплатой.

Организация полностью берёт на себя:

• перелёт к месту работы;

• проживание;

• питание;

• спецодежду.

Таким образом, вахта охранником не требует от кандидата дополнительных расходов — все бытовые вопросы решает работодатель.

Основные требования к кандидату

Для успешного заключения контракта кандидат должен соответствовать следующим критериям:

• возраст — до 40 лет;

• категория годности — «А» или «Б»;

• сумма долгов (при наличии) — не более 1 000 000 рублей;

• отсутствие родственников за границей;

• отсутствие судимости.

Эти требования обязательны и проверяются службой безопасности в процессе оформления.

Обязательные справки для оперативного трудоустройства

Чтобы контракт был заключён быстро и без задержек, кандидату необходимо заранее подготовить две справки:

1. Справка из наркологического (государственного) диспансера либо из областной больницы (государственного учреждения) по месту постоянной регистрации (прописки) кандидата.

2. Справка из психиатрического (государственного) диспансера либо из областной больницы (государственного учреждения) по месту постоянной регистрации (прописки) кандидата.

Наличие этих документов значительно ускоряет процесс проверки и подписания контракта.

Этапы трудоустройства

Процесс оформления занимает всего несколько дней и состоит из следующих шагов:

1. Заполнение анкеты и отправка данных для проверки в службу безопасности (СБ).

2. Проверка в СБ — результат готов через 1–2 дня после отправки анкеты.

3. Покупка билета (железнодорожный или авиа) в регион прохождения медкомиссии; встреча, жильё и питание предоставляются.

4. Прохождение обучения в общем наборе — 1 день.

5. Прохождение медкомиссии — 1–2 дня.

6. Подписание договора — 1 день.

7. Отправление к месту работы.

Весь цикл трудоустройства от подачи анкеты до выезда занимает около недели, что делает вакансию удобной для быстрого старта.

Какие данные нужны для анкеты

Для заполнения анкеты подготовьте следующие данные:

• Телефон;

• Специальность;

• Здоров: да/нет;

• Не судим: да/нет;

• Военный билет (звание): да/нет;

• Выезд (дата);

• Убытие (регион);

• Прибытие (регион).

Также потребуются фотографии следующих документов:

• СНИЛС;

• ИНН (при наличии);

• паспорт — основная страница и страница с пропиской.

Как заполнить анкету

Заполнить анкету на вакансию «вахта охранник» можно по ссылке ОНЛАЙН АНКЕТА

Укажите все необходимые данные и прикрепите фотографии документов — после этого служба безопасности проведёт проверку в течение 1–2 дней.





Почему стоит выбрать эту вакансию

Работа вахтой охранником по данному предложению сочетает в себе:

• высокую заработную плату от 440 000 рублей;

• крупную единовременную выплату 2 795 000 рублей;

• сертификат на земельный участок 0,1 га;

• официальное трудоустройство с полным соцпакетом;

• бесплатный перелёт, проживание, питание и спецодежду;

• работу в глубоком тылу, не на СВО;

• быстрый процесс оформления — около недели.

Если вы соответствуете требованиям и готовы приступить к работе — заполните ОНЛАЙН АНКЕТУ, свяжемся с вами в кратчайшие сроки.