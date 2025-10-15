Должностные обязанности Бетонщик / мастер опалубки

Общие положения Бетонщика / мастера опалубки

Бетонщик / мастер опалубки — специалист строительной площадки, отвечающий за монтаж, наладку и съёмку опалубочных конструкций, выполнение бетонных работ (заливка фундаментов, перекрытий, колонн, лестничных маршей и т.д.), контроль качества бетонирования и ухода за свежезалитым бетоном. Обеспечивает соблюдение технологических карт, СНиП и правил охраны труда, действует в соответствии с рабочими чертежами, распоряжениями прораба и регламентами строительного производства.

Квалификационные требования Бетонщика / мастера опалубки

  • Профессиональное образование: среднее специальное (строительное) или подтверждённый опыт работы в строительстве (не менее 2 лет для позиции мастера).
  • Практический опыт монтажа опалубки и выполнения монолитных бетонных работ от 1–3 лет (бетонщик) / от 3 лет (мастер опалубки).
  • Знание технологий бетонирования, типов опалубки (щитовая, рамная, инвентарная, несъёмная), правил армирования и укладки арматуры.
  • Навыки работы с инструментом и оборудованием: вибраторы глубинные и поверхностные, бетономешалки, нивелиры, лом, стропы и т.п.
  • Знание СНиП, ГОСТ, требований по уходу за бетоном, сезонным работам (температурный режим, противоморозные мероприятия).
  • Умение читать рабочие чертежи, схемы армирования и технологические карты.
  • Навыки организации работ на площадке: планирование этапов заливки, контроля качества и соблюдения техники безопасности.
  • Наличие допуска/сертификатов по технике безопасности и работы на высоте — преимущество.
  • Физическая выносливость, внимательность к качеству поверхности и геометрии конструкций, ответственность, коммуникативные навыки.

Должностные обязанности Бетонщика / мастера опалубки

  • Подготовка площадки и материалов для бетонных работ: проверка опалубки, арматуры, форм и оснастки.
  • Монтаж и установка опалубки в соответствии с рабочими чертежами и допусками; обеспечение геометрии и жесткости конструкций.
  • Организация и контроль армирования: раскладка арматуры, установка хомутов, фиксация отступов и опорных элементов.
  • Контроль качества бетонной смеси: соответствие марки, подача и приёмка смеси, соблюдение требуемой консистенции.
  • Укладка бетона слоями с применением виброуплотнения; обеспечение равномерности, отсутствие пустот и каверн.
  • Выполнение работ по уходу за бетоном: увлажнение, защитные покрытия, температурный контроль, применение противоморозных добавок и утепления.
  • Демонтаж опалубки в сроки, предусмотренные технологией, и контроль состояния конструкции после съёма.
  • Ведение исполнительной документации: журналы бетонирования, акты приёмки скрытых работ, замеры уровней и геометрии.
  • Обеспечение соблюдения требований охраны труда, постановка задач бригаде, контроль использования СИЗ и инструмента.
  • Взаимодействие с прорабом/мастером участка, инженерно‑техническим персоналом и лабораторией качества бетона.
  • Участие в расследовании дефектов (трещины, расслоение, пустоты) и принятие корректирующих мер.

Отчетность Бетонщика / мастера опалубки

Бетонщик / мастер опалубки подотчётен прорабу или начальнику участка и предоставляет:

  • ежедневные отчёты по объёмам выполненных работ и использованным материалам;
  • журналы бетонирования и акты приёмки скрытых работ;
  • протоколы контроля качества бетона (пробы, результаты лаборатории);
  • отчёты по отклонениям и предложения по устранению дефектов;
  • заявки на материалы, аренду опалубки и спецтехнику при необходимости.

Права Бетонщика / мастера опалубки

  • Требовать у руководства и смежных служб обеспечения необходимыми материалами, опалубкой, инструментом и СИЗ в рамках утверждённого бюджета.
  • Останавливать работы на участке при выявлении опасных условий или нарушения требований технологии и техники безопасности до их устранения.
  • Вносить предложения по улучшению технологии опалубочных и бетонных работ, экономии материалов и снижению брака.
  • Запрашивать у лаборатории и качества информации о результатах испытаний бетона и корректировать режим работ.
  • Делегировать задания бригаде и контролировать их исполнение в рамках своих полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Бетонщика / мастера опалубки

  • Основные KPI: соблюдение технологического процесса (TAT этапов), качество поверхности и размеров конструкций, процент дефектов/переделок, соблюдение сроков сдачи этапов, безопасность работ (инциденты/НТ).
  • Примерные целевые значения:
    • Соответствие геометрии и отклонений по проекту — 100% в пределах допусков;
    • Процент дефектов, требующих переделки — < 2%;
    • Соблюдение сроков этапов бетонирования — ≥ 95%;
    • Количество травм и инцидентов на участке — 0.
  • Ответственность: за качество и прочность монолитных конструкций, правильность монтажа опалубки и армирования, соблюдение строительных норм и техники безопасности. За нарушения применяются дисциплинарные и материальные меры в соответствии с регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Бетонщика / мастера опалубки в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов с реальным опытом монтажа опалубки и выполнения монолитных бетонных работ.
  • Оценка практических навыков через кейс‑задания и проверку исполнительной документации (журналы, акты, протоколы).
  • Проверка знания СНиП/ГОСТ, навыков работы с виброоборудованием, умения организовать бригаду и соблюдать технику безопасности.
  • Оценка готовности к сезонным работам (работа при низких температурах, противоморозные мероприятия).
  • Сопровождение кандидата в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора бетонщика / мастера опалубки, способного обеспечить качественное и технологичное выполнение монолитных работ на вашей стройплощадке, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, практическими кейсами и подтверждённым опытом. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

