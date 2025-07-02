Должностные обязанности Бизнес-аналитик

Должностная обязанность Бизнес-аналитика

Общие положения:

Бизнес-аналитик играет важную роль в анализе бизнес-процессов и разработке эффективных решений для улучшения работы компании. Задача бизнес-аналитика состоит в анализе требований, сборе и анализе данных, разработке бизнес-требований и технической спецификации для успешной реализации проектов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области менеджмента, экономики, информационных систем или эквивалент.
 — Предыдущий опыт работы в области бизнес-анализа или сопоставимой должности может быть полезным, но не является обязательным.
 — Знание методов и техник бизнес-анализа, включая сбор, анализ и документирование требований.
 — Умение работать с людьми на всех уровнях и проводить эффективные интервью и консультации.

Должностные обязанности:

— Анализ и документирование текущих и будущих бизнес-процессов в компании.
 — Сбор и анализ требований, включая постановку задач, формулирование функциональных и нефункциональных требований.
 — Разработка и оценка вариантов решений, в том числе функциональных и технических спецификаций.
 — Сопровождение проектов внедрения новых систем и обновления существующих, включая тестирование и внедрение изменений.
 — Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая бизнес-пользователей, разработчиков и архитекторов.

Отчетность:

Бизнес-аналитик отчитывается перед руководителем или проектной командой о выполненных задачах, результате анализа требований и спецификации, определении требований к проектам и оценке вариантов решений. Отчеты могут включать информацию о ходе работы, состоянии проектов и рекомендациях.

Права:

Бизнес-аналитик имеет право:
 — Получать доступ к необходимой информации, системам и ресурсам для выполнения своих обязанностей.
 — Участвовать в разработке бизнес-требований и спецификаций.
 — Предоставлять рекомендации по выбору оптимальных решений и изменений бизнес-процессов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Бизнес-аналитик несет ответственность за анализ и оптимизацию бизнес-процессов, разработку бизнес-требований и спецификаций, предоставление рекомендаций по изменению процессов и высокий уровень удовлетворенности заинтересованных сторон. Критерии эффективности могут включать точность и своевременность выполнения задач, качество разработанных спецификаций, уровень улучшения бизнес-процессов и удовлетворенность пользователей.

 

Для подбора опытного и эффективного Бизнес-аналитика рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста в области бизнес-анализа в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить