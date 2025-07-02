Должностная обязанность Бизнес-аналитика

Общие положения:

Бизнес-аналитик играет важную роль в анализе бизнес-процессов и разработке эффективных решений для улучшения работы компании. Задача бизнес-аналитика состоит в анализе требований, сборе и анализе данных, разработке бизнес-требований и технической спецификации для успешной реализации проектов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области менеджмента, экономики, информационных систем или эквивалент.

— Предыдущий опыт работы в области бизнес-анализа или сопоставимой должности может быть полезным, но не является обязательным.

— Знание методов и техник бизнес-анализа, включая сбор, анализ и документирование требований.

— Умение работать с людьми на всех уровнях и проводить эффективные интервью и консультации.

Должностные обязанности:

— Анализ и документирование текущих и будущих бизнес-процессов в компании.

— Сбор и анализ требований, включая постановку задач, формулирование функциональных и нефункциональных требований.

— Разработка и оценка вариантов решений, в том числе функциональных и технических спецификаций.

— Сопровождение проектов внедрения новых систем и обновления существующих, включая тестирование и внедрение изменений.

— Взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая бизнес-пользователей, разработчиков и архитекторов.

Отчетность:

Бизнес-аналитик отчитывается перед руководителем или проектной командой о выполненных задачах, результате анализа требований и спецификации, определении требований к проектам и оценке вариантов решений. Отчеты могут включать информацию о ходе работы, состоянии проектов и рекомендациях.

Права:

Бизнес-аналитик имеет право:

— Получать доступ к необходимой информации, системам и ресурсам для выполнения своих обязанностей.

— Участвовать в разработке бизнес-требований и спецификаций.

— Предоставлять рекомендации по выбору оптимальных решений и изменений бизнес-процессов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Бизнес-аналитик несет ответственность за анализ и оптимизацию бизнес-процессов, разработку бизнес-требований и спецификаций, предоставление рекомендаций по изменению процессов и высокий уровень удовлетворенности заинтересованных сторон. Критерии эффективности могут включать точность и своевременность выполнения задач, качество разработанных спецификаций, уровень улучшения бизнес-процессов и удовлетворенность пользователей.

