Должностная обязанность Бизнес-ассистента

Общие положения:

Бизнес-ассистент играет важную роль в поддержке операционных процессов и эффективном функционировании бизнеса. Задачей бизнес-ассистента является организация и координация различных административных и операционных задач, обеспечение эффективного потока работы и оперативной поддержки для руководства и команды проекта.

Квалификационные требования:

— Образование в области менеджмента, бизнес-администрирования или эквивалент.

— Опыт работы в административной или ассистентской роли может быть предпочтительным.

— Отличное владение организационными и коммуникативными навыками.

— Умение эффективно работать в команде, управлять своим временем и многозадачностью.

— Знание офисного программного обеспечения и умение работать с офисной техникой.

Должностные обязанности:

— Организация и координация встреч, совещаний и мероприятий.

— Управление рабочими графиками и календарями руководства.

— Обработка входящих и исходящих документов, электронной корреспонденции.

— Подготовка презентаций, отчетов и другой бизнес-документации.

— Участие в организации командных процессов и взаимодействии с клиентами и партнерами.

— Административная поддержка проекта и участие в решении операционных вопросов.

Отчетность:

Бизнес-ассистент отчитывается перед руководством компании о выполнении своих обязанностей, поддержке бизнес-процессов и эффективной организации работы.

Права:

Бизнес-ассистент имеет следующие права:

— Получать доступ к необходимой информации и ресурсам для эффективного выполнения своих обязанностей.

— Предоставлять операционную поддержку руководству и команде проекта.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Бизнес-ассистент несет ответственность за эффективную организацию и поддержку операционных процессов, точность и своевременность выполнения задач, а также демонстрацию профессионализма и ответственности.

