Должностные обязанности Бренд Менеджер

Должностная обязанность Бренд Менеджера

Общие положения:

Бренд Менеджер играет важную роль в развитии и управлении брендом компании. Задачей Бренд Менеджера является создание и реализация стратегии развития бренда, управление его позиционированием на рынке и увеличение узнаваемости и привлекательности бренда для целевой аудитории.

Квалификационные требования:

— Образование в области маркетинга, управления брендом или эквивалент.
— Предыдущий опыт работы в области маркетинга или бренд-менеджмента может быть предпочтительным.
— Глубокое понимание маркетинговых стратегий, позиционирования бренда и анализа рынка.
— Навыки разработки и управления маркетинговыми кампаниями и коммуникациями.
— Умение работать с аналитическими данными и проводить исследования рынка и конкурентов.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегии развития бренда в соответствии с целями и задачами компании.
— Управление позиционированием бренда на рынке и повышение его узнаваемости и привлекательности для целевой аудитории.
— Планирование и проведение маркетинговых и рекламных кампаний для продвижения бренда.
— Анализ рынка и конкурентов, а также учет потребностей и предпочтений целевой аудитории.
— Участие в разработке и управлении бюджетом для маркетинговых и брендинговых инициатив.
— Поддержка взаимодействия с отделами продаж, дизайна и коммуникаций для обеспечения согласованности и эффективности бренда.
— Мониторинг и анализ результатов маркетинговых кампаний и регулярное информирование руководства о достижениях и прогрессе.

Отчетность:

Бренд Менеджер отчитывается перед руководством компании о выполнении своих обязанностей, достижении маркетинговых целей и результативности мероприятий по развитию бренда.

Права:

Бренд Менеджер имеет следующие права:
— Принимать участие в разработке и принятии стратегических решений по развитию и управлению брендом.
— Принимать и реализовывать маркетинговые и рекламные решения для продвижения бренда.
— Взаимодействовать с отделами компании для обеспечения согласованности брендинговых и маркетинговых инициатив.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Бренд Менеджер несет ответственность за развитие и управление брендом компании, достижение маркетинговых целей, а также за результативность и эффективность брендинговых и маркетинговых инициатив.

 

Для подбора опытного и эффективного Бренд Менеджера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с большим опытом в подборе персонала поможет вам найти подходящего специалиста в области бренд-менеджмента для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

