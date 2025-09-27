Общие положения Бухгалтера по учету ТМЦ

Бухгалтер по учету ТМЦ — специалист, отвечающий за организацию и ведение бухгалтерского и складского учета товарно‑материальных ценностей (ТМЦ) на предприятии. Обеспечивает корректность отражения операций поступления, перемещений и списания ТМЦ в учётных системах, контроль остатков, проведение инвентаризаций и взаимодействие с материально‑ответственными лицами. Действует в соответствии с учетной политикой компании, положениями бухгалтерского учёта, налоговым законодательством и внутренними регламентами.

Квалификационные требования Бухгалтера по учету ТМЦ

Высшее/среднее профильное образование (бухгалтерия, экономика, финансы) или эквивалентный практический опыт.

Опыт ведения учёта ТМЦ, работы со складскими документами и инвентаризациями от 1–2 лет (Middle) / от 3–5 лет (Senior).

Уверенные навыки работы в 1С (8.3) / других ERP‑системах (SAP, Oracle, MS Dynamics) и Excel (сводные таблицы, формулы).

Знание принципов материальной ответственности, правил движения ТМЦ, требований по учёту и списанию, документов поставщиков и первичных документов.

Базовые знания налогового учёта и влияния операций с ТМЦ на НДС, налогооблагаемую базу и себестоимость.

Навыки проведения инвентаризаций, сверок с материально‑ответственными лицами и устранения расхождений.

Внимательность, аналитическое мышление, ответственность, умение коммуницировать с подразделениями (закупки, логистика, производство).

Желательно: опыт автоматизации складских процессов, работа с штрихкодированием и WMS.

Должностные обязанности Бухгалтера по учету ТМЦ

Ведение учёта поступления и выбытия ТМЦ: оформление приходных/расходных накладных, актов приёма‑передачи, счетов‑фактур.

Отражение операций с ТМЦ в учётной системе (1С/ERP), корректное заполнение складских карточек и карточек номенклатуры.

Контроль складских остатков, проведение ежемесячных и внеплановых сверок с материально‑ответственными лицами.

Организация и участие в инвентаризациях: подготовка документов, оприходование/списание излишков и недостач, оформление инвентаризационных ведомостей.

Расчёт и отражение себестоимости списания ТМЦ, работа с нормативами и резервами под обесценение.

Анализ причин списаний и расхождений, подготовка предложений по оптимизации складских процедур и уменьшению потерь.

Взаимодействие с отделом закупок и логистикой по вопросам приёма, отгрузки и складского хранения.

Подготовка первичной документации для налоговой и внутренней отчётности, участие в налоговых и аудиторских проверках.

Ведение учёта возвратов поставщикам и от покупателей, контроль правильности оформления документов.

Участие в автоматизации учёта ТМЦ: настройка справочников, регламентов и интеграций с WMS/ERP.

Отчетность Бухгалтера по учету ТМЦ

Бухгалтер по учету ТМЦ подотчётен старшему бухгалтеру/руководителю отдела и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по движениям ключевых позиций и отклонениям остатков;

ежемесячные отчёты по результатам инвентаризаций, акты о недостачах/излишках;

отчёты по себестоимости списания ТМЦ и предложения по корректировкам;

документы и ответы для внешнего/внутреннего аудита и налоговых проверок;

журналы прихода/расхода, карточки номенклатуры и реестры неподтверждённых операций.

Права Бухгалтера по учету ТМЦ

Запрашивать у структурных подразделений первичные документы, товарно‑складские накладные и объяснения по движениям ТМЦ.

Вносить предложения по корректировке остатков и инициировать проведение инвентаризации в случае выявления расхождений.

Останавливать принятие и оприходование спорных поставок до получения подтверждающих документов и согласований.

Участвовать в разработке и изменении регламентов учёта ТМЦ, шаблонов документов и настроек учётной системы.

Требовать проведения обучения материально‑ответственных лиц по правилам оформления операций и сохранности ТМЦ.

Критерии эффективности и ответственность Бухгалтера по учету ТМЦ

Ключевые KPI: точность учёта (соответствие остатков учёту и факту), доля расхождений при инвентаризациях, своевременность отражения операций, корректность документооборота, влияние на себестоимость и налоговую отчётность.

Примеры целевых значений: Процент расхождений при инвентаризациях ≤ 1–2% по стоимости (для типовых предприятий); Своевременность отражения приходов/расходов — 100% в пределах рабочего дня/смены; Количество ошибок в документации (месяц) — < 1%; Время на возврат к согласованному остатку после выявления расхождения (MTTR) ≤ 3 рабочих дня.

Бухгалтер по учёту ТМЦ несёт ответственность за достоверность учёта ТМЦ, корректность отражения операций в учётной системе, соблюдение требований налогового и бухгалтерского законодательства. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

