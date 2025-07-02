Должностная обязанность Бухгалтера на первичку

Общие положения:

Бухгалтер на первичку играет важную роль в обработке первичной бухгалтерской документации компании. Задачей Бухгалтера на первичку является точная и своевременная обработка и учет первичных финансовых и операционных документов компании.

Квалификационные требования:

— Образование в области бухгалтерии или финансов.

— Навыки работы с программами бухгалтерии и офисными инструментами.

— Предыдущий опыт работы в учете или бухгалтерии может быть предпочтительным.

— Знание принципов и правил первичного учета и обработки бухгалтерской документации.

Должностные обязанности:

— Обработка и учет первичных финансовых документов, включая счета, накладные, кассовые документы и прочее.

— Проведение первичного учета финансовых операций в соответствии с установленными процедурами и стандартами.

— Проверка правильности заполнения бухгалтерской документации и своевременное выявление возможных ошибок или пропусков.

— Учет долговой и кредиторской задолженности компании.

— Подготовка и сдача отчетности в налоговые и финансовые органы компетентных органов.

Отчетность:

Бухгалтер на первичку отчитывается перед вышестоящим руководством компании о своей работе, точности и своевременности учета первичной финансовой документации.

Права:

Бухгалтер на первичку имеет следующие права:

— Получать доступ к необходимой информации и документации для выполнения своих обязанностей.

— Запрашивать у других сотрудников компании необходимые документы и информацию.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Бухгалтер на первичку несет ответственность за точность и своевременность учета первичной финансовой документации, соблюдение установленных процедур и правил учета. Критерии эффективности включают точность бухгалтерской отчетности, своевременность предоставления документов и соблюдение регулирующих требований.

Для подбора опытного и эффективного Бухгалтера на первичку рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в области подбора персонала поможет вам найти подходящего специалиста в отдел бухгалтерии для работы с первичной бухгалтерской документацией в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».