Должностные обязанности Чертежник
Общие положения Чертежника
Чертежник — специалист, ответственный за подготовку, оформление и обновление рабочей и конструкторской документации в соответствии с техническими требованиями проекта и нормативами (ГОСТ, ЕСКД, СП). Обеспечивает создание точных чертежей, спецификаций и схем в системах САПР (AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks и т.д.), взаимодействует с инженерами‑конструкторами, технологами и монтажными службами. Действует в рамках внутренних регламентов компании, заданий руководителя и требований по охране труда.
Квалификационные требования Чертежника
- Среднее профессиональное или высшее образование в области машиностроения, строительной графики, архитектуры или технического черчения.
- Опыт работы в должности чертежника/инженера‑чертежника от 1 года (Junior), от 3 лет (Middle) и 5+ лет (Senior).
- Свободное владение САПР: AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks, Revit (в зависимости от профиля проекта).
- Знание нормативов оформления документации: ЕСКД, ГОСТы по чертежной документации, стандартов по маркировке и допускам.
- Навыки чтения технических заданий, конструкторских схем, электрических и технологических чертежей.
- Умение работать с форматами DWG/DXF/PDF, подготовка печатных форм и комплектов документации.
- Базовые знания метрологии, допусков и посадок, обозначений сварных и крепёжных соединений.
- Владение MS Office для подготовки спецификаций и актов; знание PLM/LIS/ERP — преимущество.
- Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде и соблюдать сроки.
Должностные обязанности Чертежника
- Разработка и оформление рабочих и конструкторских чертежей согласно ЕСКД/ГОСТ и техническому заданию.
- Подготовка сборочных, деталировочных, монтажных чертежей, схем и спецификаций (BOM).
- Моделирование 3D‑деталей и создание 2D‑вычерчивания по требованию проекта.
- Актуализация «as‑built» документации после монтажных работ и изменений в проекте.
- Внесение изменений по заявкам инженеров, ведение истории редакций и контроль версионности документов.
- Подготовка комплектов документации для согласований, поставки и сертификации.
- Проверка чертежей на корректность размеров, допусков, обозначений и соответствие стандартам.
- Координация с технологами, закупками и производством по вопросам чертежей и спецификаций.
- Подготовка печатных форм, штампов, экспорта в DWG/PDF и сопровождение электронного архива.
- Участие в технических совещаниях, выездных замерах и согласование чертежей на объекте.
- Наставничество младших чертежников, подготовка шаблонов и библиотек деталей.
Отчетность Чертежника
Чертежник подотчётен начальнику отдела проектирования/ведущему инженеру и предоставляет:
- комплекты оформленных чертежей и спецификаций в установленные сроки;
- журналы изменений/редакций документов и реестры версий;
- отчёты по выполненным заданиям и статусам корректировок;
- акты передачи документации для производства и монтажных работ;
- замечания по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению.
Права Чертежника
- Запрашивать у проектных и производственных подразделений исходные данные, материалы и спецификации, необходимые для оформления чертежей.
- Требовать согласования технических решений у ответственных инженеров при выявлении несоответствий.
- Вносить предложения по стандартизации шаблонов чертежей и оптимизации библиотек деталей.
- Приостанавливать выпуск документации при обнаружении критических ошибок, угрожающих безопасности или сборке изделия.
- Участвовать в приёмке подрядных работ, предоставлять замечания по документации и чертежам.
Критерии эффективности и ответственность Чертежника
- Основные KPI: соблюдение сроков подготовки документации, процент ошибок в чертежах, скорость внесения изменений, соответствие стандартам и удовлетворённость производства.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение сроков подготовки чертежей ≥ 95%;
- Процент критических ошибок, выявленных на производстве — ≤ 1%;
- Время реакции на запрос корректировки чертежа (SLA) — ≤ 48 часов;
- Количество утверждённых комплектов документации в месяц — в зависимости от нагрузки.
- Чертежник несёт ответственность за корректность размеров, спецификаций и соответствие документации нормативам. За допущенные ошибки, повлёкшие брак или задержки производства, применяются меры согласно локальным регламентам.
