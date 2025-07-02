Должностные обязанности Чертежник

Общие положения Чертежника

Чертежник — специалист, ответственный за подготовку, оформление и обновление рабочей и конструкторской документации в соответствии с техническими требованиями проекта и нормативами (ГОСТ, ЕСКД, СП). Обеспечивает создание точных чертежей, спецификаций и схем в системах САПР (AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks и т.д.), взаимодействует с инженерами‑конструкторами, технологами и монтажными службами. Действует в рамках внутренних регламентов компании, заданий руководителя и требований по охране труда.

Квалификационные требования Чертежника

  • Среднее профессиональное или высшее образование в области машиностроения, строительной графики, архитектуры или технического черчения.
  • Опыт работы в должности чертежника/инженера‑чертежника от 1 года (Junior), от 3 лет (Middle) и 5+ лет (Senior).
  • Свободное владение САПР: AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks, Revit (в зависимости от профиля проекта).
  • Знание нормативов оформления документации: ЕСКД, ГОСТы по чертежной документации, стандартов по маркировке и допускам.
  • Навыки чтения технических заданий, конструкторских схем, электрических и технологических чертежей.
  • Умение работать с форматами DWG/DXF/PDF, подготовка печатных форм и комплектов документации.
  • Базовые знания метрологии, допусков и посадок, обозначений сварных и крепёжных соединений.
  • Владение MS Office для подготовки спецификаций и актов; знание PLM/LIS/ERP — преимущество.
  • Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Чертежника

  • Разработка и оформление рабочих и конструкторских чертежей согласно ЕСКД/ГОСТ и техническому заданию.
  • Подготовка сборочных, деталировочных, монтажных чертежей, схем и спецификаций (BOM).
  • Моделирование 3D‑деталей и создание 2D‑вычерчивания по требованию проекта.
  • Актуализация «as‑built» документации после монтажных работ и изменений в проекте.
  • Внесение изменений по заявкам инженеров, ведение истории редакций и контроль версионности документов.
  • Подготовка комплектов документации для согласований, поставки и сертификации.
  • Проверка чертежей на корректность размеров, допусков, обозначений и соответствие стандартам.
  • Координация с технологами, закупками и производством по вопросам чертежей и спецификаций.
  • Подготовка печатных форм, штампов, экспорта в DWG/PDF и сопровождение электронного архива.
  • Участие в технических совещаниях, выездных замерах и согласование чертежей на объекте.
  • Наставничество младших чертежников, подготовка шаблонов и библиотек деталей.

Отчетность Чертежника

Чертежник подотчётен начальнику отдела проектирования/ведущему инженеру и предоставляет:

  • комплекты оформленных чертежей и спецификаций в установленные сроки;
  • журналы изменений/редакций документов и реестры версий;
  • отчёты по выполненным заданиям и статусам корректировок;
  • акты передачи документации для производства и монтажных работ;
  • замечания по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению.

Права Чертежника

  • Запрашивать у проектных и производственных подразделений исходные данные, материалы и спецификации, необходимые для оформления чертежей.
  • Требовать согласования технических решений у ответственных инженеров при выявлении несоответствий.
  • Вносить предложения по стандартизации шаблонов чертежей и оптимизации библиотек деталей.
  • Приостанавливать выпуск документации при обнаружении критических ошибок, угрожающих безопасности или сборке изделия.
  • Участвовать в приёмке подрядных работ, предоставлять замечания по документации и чертежам.

Критерии эффективности и ответственность Чертежника

  • Основные KPI: соблюдение сроков подготовки документации, процент ошибок в чертежах, скорость внесения изменений, соответствие стандартам и удовлетворённость производства.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение сроков подготовки чертежей ≥ 95%;
    • Процент критических ошибок, выявленных на производстве — ≤ 1%;
    • Время реакции на запрос корректировки чертежа (SLA) — ≤ 48 часов;
    • Количество утверждённых комплектов документации в месяц — в зависимости от нагрузки.
  • Чертежник несёт ответственность за корректность размеров, спецификаций и соответствие документации нормативам. За допущенные ошибки, повлёкшие брак или задержки производства, применяются меры согласно локальным регламентам.

Подбор Чертежника в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор чертежников с проверкой практических навыков: тестовые задания в AutoCAD/КОМПАС, проверка грамотности оформления по ЕСКД.
  • Оценка опыта работы с 3D/2D моделированием, подготовкой спецификаций и сопровождением производства.
  • Проверка портфолио, рекомендаций и умения работать в ERP/PLM (при необходимости).
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного чертежника, который оформит документацию в соответствии с ЕСКД/ГОСТ, подготовит спецификации и будет эффективно взаимодействовать с производством — обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата под ваш профиль, стек САПР и требования по качеству документации.

