Общие положения Чертежника

Чертежник — специалист, ответственный за подготовку, оформление и обновление рабочей и конструкторской документации в соответствии с техническими требованиями проекта и нормативами (ГОСТ, ЕСКД, СП). Обеспечивает создание точных чертежей, спецификаций и схем в системах САПР (AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks и т.д.), взаимодействует с инженерами‑конструкторами, технологами и монтажными службами. Действует в рамках внутренних регламентов компании, заданий руководителя и требований по охране труда.

Квалификационные требования Чертежника

Среднее профессиональное или высшее образование в области машиностроения, строительной графики, архитектуры или технического черчения.

Опыт работы в должности чертежника/инженера‑чертежника от 1 года (Junior), от 3 лет (Middle) и 5+ лет (Senior).

Свободное владение САПР: AutoCAD, КОМПАС‑3D, SolidWorks, Revit (в зависимости от профиля проекта).

Знание нормативов оформления документации: ЕСКД, ГОСТы по чертежной документации, стандартов по маркировке и допускам.

Навыки чтения технических заданий, конструкторских схем, электрических и технологических чертежей.

Умение работать с форматами DWG/DXF/PDF, подготовка печатных форм и комплектов документации.

Базовые знания метрологии, допусков и посадок, обозначений сварных и крепёжных соединений.

Владение MS Office для подготовки спецификаций и актов; знание PLM/LIS/ERP — преимущество.

Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Чертежника

Разработка и оформление рабочих и конструкторских чертежей согласно ЕСКД/ГОСТ и техническому заданию.

Подготовка сборочных, деталировочных, монтажных чертежей, схем и спецификаций (BOM).

Моделирование 3D‑деталей и создание 2D‑вычерчивания по требованию проекта.

Актуализация «as‑built» документации после монтажных работ и изменений в проекте.

Внесение изменений по заявкам инженеров, ведение истории редакций и контроль версионности документов.

Подготовка комплектов документации для согласований, поставки и сертификации.

Проверка чертежей на корректность размеров, допусков, обозначений и соответствие стандартам.

Координация с технологами, закупками и производством по вопросам чертежей и спецификаций.

Подготовка печатных форм, штампов, экспорта в DWG/PDF и сопровождение электронного архива.

Участие в технических совещаниях, выездных замерах и согласование чертежей на объекте.

Наставничество младших чертежников, подготовка шаблонов и библиотек деталей.

Отчетность Чертежника

Чертежник подотчётен начальнику отдела проектирования/ведущему инженеру и предоставляет:

комплекты оформленных чертежей и спецификаций в установленные сроки;

журналы изменений/редакций документов и реестры версий;

отчёты по выполненным заданиям и статусам корректировок;

акты передачи документации для производства и монтажных работ;

замечания по выявленным несоответствиям и предложения по их устранению.

Права Чертежника

Запрашивать у проектных и производственных подразделений исходные данные, материалы и спецификации, необходимые для оформления чертежей.

Требовать согласования технических решений у ответственных инженеров при выявлении несоответствий.

Вносить предложения по стандартизации шаблонов чертежей и оптимизации библиотек деталей.

Приостанавливать выпуск документации при обнаружении критических ошибок, угрожающих безопасности или сборке изделия.

Участвовать в приёмке подрядных работ, предоставлять замечания по документации и чертежам.

Критерии эффективности и ответственность Чертежника

Основные KPI: соблюдение сроков подготовки документации, процент ошибок в чертежах, скорость внесения изменений, соответствие стандартам и удовлетворённость производства.

Примеры целевых значений: Выполнение сроков подготовки чертежей ≥ 95%; Процент критических ошибок, выявленных на производстве — ≤ 1%; Время реакции на запрос корректировки чертежа (SLA) — ≤ 48 часов; Количество утверждённых комплектов документации в месяц — в зависимости от нагрузки.

Чертежник несёт ответственность за корректность размеров, спецификаций и соответствие документации нормативам. За допущенные ошибки, повлёкшие брак или задержки производства, применяются меры согласно локальным регламентам.

