Общие положения

Делопроизводитель — специалист по организации и ведению документооборота компании. Обеспечивает регистрирование, движение, хранение и учет служебных и кадровых документов, поддерживает электронный документооборот, готовит документы для внутренних процессов и внешней переписки. Действует в рамках законодательных требований, внутренних регламентов и стандартов компании.

Квалификационные требования

Среднее специальное или высшее образование (офис‑менеджмент, юриспруденция, экономика или сопутствующие направления).

Опыт работы в сфере делопроизводства, архивного дела или административной поддержки — от 1 года (рекомендуется 2+ года для позиций с полной ответственностью за ЭДО).

Знание основ документооборота, деловой переписки, правил обработки персональных данных и требований к архивному хранению.

Навыки работы с ЭДО/TMS/1С (например, «1С:Документооборот»), MS Office, скан‑оборудованием и электронными подписями.

Внимательность, дисциплинированность, навыки классификации и систематизации документов.

Понимание требований к оформлению первичных и юридически значимых документов — преимущество.

Должностные обязанности

Приём, регистрация и распределение входящей корреспонденции и электронных писем; формирование исходящих документов.

Ведение и обновление реестров документов, журналов регистрации, электронных папок и баз данных.

Организация и контроль исполнения поручений по документам: отслеживание сроков, напоминания ответственным сотрудникам.

Подготовка деловой переписки, отчетов, приказов, распоряжений и других служебных документов в соответствии с корпоративными шаблонами.

Ведение кадрового документооборота: приём/оформление личных дел, приказов, трудовых договоров и прочих кадровых документов (если закреплено в должности).

Обеспечение корректного оформления первичных документов и сопровождение их согласований.

Работа с электронным документооборотом: загрузка, подписание, пересылка, архивирование электронных документов.

Организация хранения документов, систематизация архива, подготовка документов для передачи в архив/утиль по срокам хранения.

Подготовка документов для аудитов, проверок и внешних запросов; взаимодействие с контрагентами по вопросам документооборота.

Соблюдение конфиденциальности, защита персональных данных и внутренних регламентов.

Отчетность

Делопроизводитель отчитывается перед непосредственным руководителем (начальник отдела, руководитель администрации или HR‑менеджер) и предоставляет:

журналы регистрации и электронные реестры;

ежемесячные/квартальные отчеты по документообороту (количество входящих/исходящих, сроки исполнения);

акты о выполнении заданий и сведения о найденных нарушениях в оформлении документов.

Права

Получать полную информацию и материалы, необходимые для выполнения обязанностей.

Требовать от подразделений предоставления документов в установленные сроки и в корректном оформлении.

Использовать служебные системы и инструменты (ЭДО, 1С, сканеры) для исполнения должностных задач.

Вносить предложения по оптимизации документооборота и систем хранения документов.

Критерии эффективности и ответственность