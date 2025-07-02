Должностные обязанности Делопроизводитель
Общие положения
Делопроизводитель — специалист по организации и ведению документооборота компании. Обеспечивает регистрирование, движение, хранение и учет служебных и кадровых документов, поддерживает электронный документооборот, готовит документы для внутренних процессов и внешней переписки. Действует в рамках законодательных требований, внутренних регламентов и стандартов компании.
Квалификационные требования
- Среднее специальное или высшее образование (офис‑менеджмент, юриспруденция, экономика или сопутствующие направления).
- Опыт работы в сфере делопроизводства, архивного дела или административной поддержки — от 1 года (рекомендуется 2+ года для позиций с полной ответственностью за ЭДО).
- Знание основ документооборота, деловой переписки, правил обработки персональных данных и требований к архивному хранению.
- Навыки работы с ЭДО/TMS/1С (например, «1С:Документооборот»), MS Office, скан‑оборудованием и электронными подписями.
- Внимательность, дисциплинированность, навыки классификации и систематизации документов.
- Понимание требований к оформлению первичных и юридически значимых документов — преимущество.
Должностные обязанности
- Приём, регистрация и распределение входящей корреспонденции и электронных писем; формирование исходящих документов.
- Ведение и обновление реестров документов, журналов регистрации, электронных папок и баз данных.
- Организация и контроль исполнения поручений по документам: отслеживание сроков, напоминания ответственным сотрудникам.
- Подготовка деловой переписки, отчетов, приказов, распоряжений и других служебных документов в соответствии с корпоративными шаблонами.
- Ведение кадрового документооборота: приём/оформление личных дел, приказов, трудовых договоров и прочих кадровых документов (если закреплено в должности).
- Обеспечение корректного оформления первичных документов и сопровождение их согласований.
- Работа с электронным документооборотом: загрузка, подписание, пересылка, архивирование электронных документов.
- Организация хранения документов, систематизация архива, подготовка документов для передачи в архив/утиль по срокам хранения.
- Подготовка документов для аудитов, проверок и внешних запросов; взаимодействие с контрагентами по вопросам документооборота.
- Соблюдение конфиденциальности, защита персональных данных и внутренних регламентов.
Отчетность
Делопроизводитель отчитывается перед непосредственным руководителем (начальник отдела, руководитель администрации или HR‑менеджер) и предоставляет:
- журналы регистрации и электронные реестры;
- ежемесячные/квартальные отчеты по документообороту (количество входящих/исходящих, сроки исполнения);
- акты о выполнении заданий и сведения о найденных нарушениях в оформлении документов.
Права
- Получать полную информацию и материалы, необходимые для выполнения обязанностей.
- Требовать от подразделений предоставления документов в установленные сроки и в корректном оформлении.
- Использовать служебные системы и инструменты (ЭДО, 1С, сканеры) для исполнения должностных задач.
- Вносить предложения по оптимизации документооборота и систем хранения документов.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: своевременная регистрация и обработка документов, отсутствие потери документов, соблюдение сроков исполнения, корректность оформления и высокая степень соответствия регламентам.
- Делопроизводитель несёт ответственность за правильность учета и сохранность документов, соблюдение требований по конфиденциальности и своевременность предоставления документов для проверок. В случае нарушений применяются дисциплинарные и иные меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.
Открытые вакансии
Офис-менеджер / делопроизводитель
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Административный персонал
Офис-менеджер / делопроизводитель
з/п 100 000 ₽
• Знание пакета MS Office. • Знание программ: Битрикс (желательно). • Знание основ коммерческого делопроизводства. • Грамотная устная и письменная речь
26 июля, 2025 • 08:38