Общие положения Директор по коммуникациям (CCO)

Директор по коммуникациям (CCO) — руководитель функции корпоративных коммуникаций и репутации компании, отвечающий за разработку и реализацию коммуникационной стратегии, управление брендом, внешними и внутренними коммуникациями, PR, медийным присутствием и кризисными коммуникациями. Обеспечивает согласованность сообщений компании, позиционирование на рынке, взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами и поддерживает репутацию в интересах бизнес‑целей. Действует в рамках стратегии руководства компании, корпоративных стандартов и нормативных требований.

Квалификационные требования Директор по коммуникациям (CCO)

Высшее образование в области коммуникаций, PR, журналистики, маркетинга или эквивалентный профильный опыт.

Опыт на управленческих позициях в корпоративных коммуникациях, PR или маркетинге от 5 лет; для крупных компаний — 7+ лет.

Практический опыт разработки и реализации интегрированных коммуникационных стратегий (corporate PR, employer branding, internal comms, digital).

Опыт управления кризисными коммуникациями и медиа‑кейсами, подтверждённые успешные кейсы.

Знание инструментов медиааналитики, SMM‑стратегий, работы с лидерами мнений и агентствами.

Навыки взаимодействия с C‑level, советом директоров, инвесторами и регуляторами.

Опыт управления бюджетом коммуникаций, подрядчиками и внешними агентствами.

Высокие коммуникативные навыки, публичные выступления, опыт спичрайтинга и подготовки ключевых сообщений.

Владение английским языком на уровне деловой переписки и публичных выступлений — преимущество.

Личностные качества: стратегическое мышление, проактивность, стрессоустойчивость, лидерские навыки и опыт построения команды.

Должностные обязанности Директор по коммуникациям (CCO)

Разработка и внедрение корпоративной коммуникационной стратегии, выравненной с бизнес‑целями и брендом компании.

Построение и управление внешними коммуникациями: медиапланирование, работа с прессой, релизы, интервью, кейс‑стади.

Управление внутренними коммуникациями: информирование сотрудников, поддержка культуры, коммуникации при изменениях (change management).

Формирование и защита корпоративного имиджа и репутации, управление ESG‑коммуникациями и CSR‑инициативами.

Разработка ключевых сообщений, официальных заявлений и материалов для топ‑менеджмента; подготовка спичей и брифов.

Планирование и управление бюджетом коммуникаций, контроль эффективности расходования средств, работа с подрядчиками и агентствами.

Организация корпоративных мероприятий, пресс‑ивентов, конференций и выступлений руководства.

Настройка мониторинга упоминаний, медиааналитики и отчетности по KPI коммуникаций; оперативное реагирование на репутационные риски.

Координация коммуникаций при кризисах: подготовка планов, сценариев, спикеров и взаимодействие с регуляторами.

Руководство командой коммуникаций: найм, развитие компетенций, постановка задач и оценка эффективности.

Сопровождение интеграций, ребрендинга, выходов на новые рынки и крупных коммерческих инициатив с точки зрения коммуникаций.

Отчетность Директор по коммуникациям (CCO)

Директор по коммуникациям подотчётен генеральному директору / исполнительному директору и предоставляет:

еженедельные и месячные сводки по ключевым коммуникационным активностям и медиапокрытию;

квартальные отчёты по KPI (охват, тональность, AVE/ROI, engagement, internal engagement);

план и отчёт по бюджету коммуникаций и расходам на подрядчиков;

аналитические отчёты по репутационным рискам и результатам кампаний;

материалы и брифы для совета директоров и презентации для инвесторов по запросу.

Права Директор по коммуникациям (CCO)

Запрашивать у подразделений компании информацию, материалы и доступы, необходимые для подготовки коммуникаций и публикаций.

Вовлекать и координировать работу внешних агентств, подрядчиков и консультантов в рамках утверждённого бюджета.

Утверждать публичные заявления и пресс‑релизы совместно с генеральным директором и юрисконсультом.

Инициировать кризисные коммуникационные меры и предлагать остановку распространения информации при риске репутации.

Предлагать изменения в структуре коммуникаций и процессе согласования, внедрять стандарты и регламенты по бренду и сообщениям.

Критерии эффективности и ответственность Директор по коммуникациям (CCO)

Основные KPI: репутационные метрики (тональность упоминаний), охват и вовлечённость аудитории, результатность PR‑кампаний (lead generation / поддержка продаж), удержание и вовлечённость сотрудников (employee engagement), время реакции на кризис и эффективность управления рисками.

Примеры целевых значений: Доля позитивной/нейтральной тональности упоминаний ≥ 85%; Рост органического медиапокрытия YoY ≥ 20%; Уровень вовлечённости сотрудников (internal engagement) ≥ 70%; Время первого ответа при кризисе ≤ 1 час; MTTR репутации — сокращение негативного эффекта в течение 72 часов.

Директор по коммуникациям несёт ответственность за достоверность публичных сообщений, соблюдение этических и регуляторных норм, сохранность конфиденциальной информации и эффективность расходов коммуникационного бюджета. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Директор по коммуникациям (CCO) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и отбор CCO с проверкой стратегического видения, кейсов по управлению репутацией и кризисных коммуникаций.

Оценка практических навыков: медиапланирование, управление бюджетом, аналитика упоминаний, спичрайтинг и взаимодействие с советом директоров.

Тестирование кандидатов через кейсы: кризисный сценарий, разработка коммуникационной стратегии для запуска продукта/вхождения на рынок, план internal comms при реструктуризации.

Проверка репутации кандидата, рекомендаций и истории взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Директора по коммуникациям (CCO), способного формировать стратегию бренда, управлять репутацией и обеспечивать согласованные коммуникации на всех уровнях, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать лидера с подтверждёнными кейсами, опытом работы на уровне C‑suite и способностью создавать влияние через коммуникации.