Директор по коммуникациям (CCO) — руководитель функции корпоративных коммуникаций и репутации компании, отвечающий за разработку и реализацию коммуникационной стратегии, управление брендом, внешними и внутренними коммуникациями, PR, медийным присутствием и кризисными коммуникациями. Обеспечивает согласованность сообщений компании, позиционирование на рынке, взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами и поддерживает репутацию в интересах бизнес‑целей. Действует в рамках стратегии руководства компании, корпоративных стандартов и нормативных требований.
- Высшее образование в области коммуникаций, PR, журналистики, маркетинга или эквивалентный профильный опыт.
- Опыт на управленческих позициях в корпоративных коммуникациях, PR или маркетинге от 5 лет; для крупных компаний — 7+ лет.
- Практический опыт разработки и реализации интегрированных коммуникационных стратегий (corporate PR, employer branding, internal comms, digital).
- Опыт управления кризисными коммуникациями и медиа‑кейсами, подтверждённые успешные кейсы.
- Знание инструментов медиааналитики, SMM‑стратегий, работы с лидерами мнений и агентствами.
- Навыки взаимодействия с C‑level, советом директоров, инвесторами и регуляторами.
- Опыт управления бюджетом коммуникаций, подрядчиками и внешними агентствами.
- Высокие коммуникативные навыки, публичные выступления, опыт спичрайтинга и подготовки ключевых сообщений.
- Владение английским языком на уровне деловой переписки и публичных выступлений — преимущество.
- Личностные качества: стратегическое мышление, проактивность, стрессоустойчивость, лидерские навыки и опыт построения команды.
- Разработка и внедрение корпоративной коммуникационной стратегии, выравненной с бизнес‑целями и брендом компании.
- Построение и управление внешними коммуникациями: медиапланирование, работа с прессой, релизы, интервью, кейс‑стади.
- Управление внутренними коммуникациями: информирование сотрудников, поддержка культуры, коммуникации при изменениях (change management).
- Формирование и защита корпоративного имиджа и репутации, управление ESG‑коммуникациями и CSR‑инициативами.
- Разработка ключевых сообщений, официальных заявлений и материалов для топ‑менеджмента; подготовка спичей и брифов.
- Планирование и управление бюджетом коммуникаций, контроль эффективности расходования средств, работа с подрядчиками и агентствами.
- Организация корпоративных мероприятий, пресс‑ивентов, конференций и выступлений руководства.
- Настройка мониторинга упоминаний, медиааналитики и отчетности по KPI коммуникаций; оперативное реагирование на репутационные риски.
- Координация коммуникаций при кризисах: подготовка планов, сценариев, спикеров и взаимодействие с регуляторами.
- Руководство командой коммуникаций: найм, развитие компетенций, постановка задач и оценка эффективности.
- Сопровождение интеграций, ребрендинга, выходов на новые рынки и крупных коммерческих инициатив с точки зрения коммуникаций.
Директор по коммуникациям подотчётен генеральному директору / исполнительному директору и предоставляет:
- еженедельные и месячные сводки по ключевым коммуникационным активностям и медиапокрытию;
- квартальные отчёты по KPI (охват, тональность, AVE/ROI, engagement, internal engagement);
- план и отчёт по бюджету коммуникаций и расходам на подрядчиков;
- аналитические отчёты по репутационным рискам и результатам кампаний;
- материалы и брифы для совета директоров и презентации для инвесторов по запросу.
- Запрашивать у подразделений компании информацию, материалы и доступы, необходимые для подготовки коммуникаций и публикаций.
- Вовлекать и координировать работу внешних агентств, подрядчиков и консультантов в рамках утверждённого бюджета.
- Утверждать публичные заявления и пресс‑релизы совместно с генеральным директором и юрисконсультом.
- Инициировать кризисные коммуникационные меры и предлагать остановку распространения информации при риске репутации.
- Предлагать изменения в структуре коммуникаций и процессе согласования, внедрять стандарты и регламенты по бренду и сообщениям.
- Основные KPI: репутационные метрики (тональность упоминаний), охват и вовлечённость аудитории, результатность PR‑кампаний (lead generation / поддержка продаж), удержание и вовлечённость сотрудников (employee engagement), время реакции на кризис и эффективность управления рисками.
- Примеры целевых значений:
- Доля позитивной/нейтральной тональности упоминаний ≥ 85%;
- Рост органического медиапокрытия YoY ≥ 20%;
- Уровень вовлечённости сотрудников (internal engagement) ≥ 70%;
- Время первого ответа при кризисе ≤ 1 час; MTTR репутации — сокращение негативного эффекта в течение 72 часов.
- Директор по коммуникациям несёт ответственность за достоверность публичных сообщений, соблюдение этических и регуляторных норм, сохранность конфиденциальной информации и эффективность расходов коммуникационного бюджета. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.
