Общие положения Директора по продажам

Директор по продажам — ключевой руководитель в компании, отвечающий за формирование и реализацию коммерческой стратегии, достижение целевых показателей выручки и маржи, развитие каналов продаж и управление продажной командой. Действует в рамках корпоративной стратегии, бюджетов и регламентов компании, подчиняется генеральному директору или коммерческому директору.

Квалификационные требования Директора по продажам

Высшее образование (экономика, маркетинг, менеджмент, коммерция) или эквивалентный практический опыт.

Опыт управления продажами на должности руководителя от 5 лет; успешные кейсы достижения и перевыполнения плана.

Опыт построения и управления отделом продаж (структура, найм, KPI, мотивация).

Глубокое понимание продажных каналов: прямые продажи, дистрибуция, партнёрские сети, e‑commerce.

Владение аналитикой продаж, прогнозированием, бюджетированием и P&L.

Уверенная работа с CRM (Salesforce, Bitrix24, HubSpot, Pipedrive), BI‑инструментами и Excel.

Навыки ведения переговоров на уровне ключевых клиентов и участия в крупных тендерах.

Лидерские качества, стратегическое мышление, ориентация на результат и умение управлять изменениями.

Английский — преимущество для международного бизнеса.

Должностные обязанности Директора по продажам

Разработка и реализация коммерческой стратегии продаж в соответствии с целями компании и бюджетом.

Постановка и контроль выполнения ежемесячных, квартальных и годовых планов продаж по выручке, марже и ключевым продуктовым направлениям.

Формирование структуры отдела продаж, найм, адаптация и развитие менеджеров (KAM, Key Account, BDM, SDR).

Разработка системы KPI и мотивации команды, проведение регулярных one‑to‑one, оценка эффективности и планирование обучения.

Управление ключевыми клиентами и партнёрскими отношениями, участие в переговорах на стратегическом уровне и закрытии крупных сделок.

Оптимизация воронки продаж: валидация лида, ускорение конверсий, снижение churn и повышение LTV.

Внедрение и развитие CRM‑процессов, контроль качества данных, аналитика воронки и построение отчетности для топ‑менеджмента.

Планирование коммерческих акций, ценовой политики и специальных предложений совместно с маркетингом и продуктом.

Управление дистрибьюторской сетью и каналами продаж: разработка условий сотрудничества, KPI партнёров, контроль выполнения планов.

Анализ рынка и конкурентов, выявление точек роста, запуск новых рынков/регионов и продуктовых направлений.

Контроль дебиторской задолженности, условий поставок и возвратной политики совместно с финансовым отделом.

Внедрение процессов продаж, стандартизация скриптов, договорной практики и сертификации сотрудников.

Подготовка бюджетов продаж, прогнозов, сценариев развития и презентаций для совета/правления.

Отчетность Директора по продажам

Директор по продажам подотчётен генеральному директору/коммерческому директору и предоставляет:

еженедельные и ежемесячные отчёты по выполнению плана, pipeline и ключевым сделкам;

квартальные прогнозы продаж и сценарии достижения целей;

отчёты по эффективности команды, затратам на продажи и ROI маркетинговых кампаний;

аналитические отчёты по сегментам рынка, клиентским группам и маржинальности.

Права Директора по продажам

Принимать решения по коммерческой политике региона/направления в пределах делегированных полномочий.

Формировать структуру отдела продаж, утверждать приём и увольнение сотрудников в рамках бюджета.

Инициировать изменения в продуктовой линейке, ценовой политике и маркетинговых акциях после согласования с руководством.

Останавливать сделки или согласование условий при выявлении коммерческих рисков или несоответствия политике компании.

Запрашивать у всех подразделений информацию и ресурсы, необходимые для исполнения обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность Директора по продажам

Основные KPI: выполнение плана продаж (% от плана), рост выручки YoY, маржинальность, retention ключевых клиентов, conversion rate, среднее время закрытия сделки (sales cycle).

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж ≥ 100%; Рост выручки YoY ≥ 15%; Удержание ключевых клиентов ≥ 90%; Сокращение sales cycle на 20% в год; Доля повторных продаж / cross‑sell ≥ 30%.

Директор по продажам несёт ответственность за достижение коммерческих показателей, корректность заключаемых сделок в рамках полномочий, управление рисками и соблюдение корпоративных стандартов. За невыполнение KPI применяется система корректирующих мер согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

