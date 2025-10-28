Общие положения Директора завода

Директор завода — руководитель производства, отвечающий за стратегическое и оперативное управление заводом, обеспечение выполнения производственного плана, качество продукции, безопасность труда и экономическую эффективность предприятия. Обеспечивает взаимодействие всех функциональных подразделений (производство, снабжение, логистика, техотдел, служба качества, HR и финансы), реализует политику компании и действует в рамках внутренних регламентов, требований законодательства и стандартов промышленной безопасности.

Квалификационные требования Директора завода

Высшее техническое или экономическое образование (инженерное, технологическое, управление производством, промышленный менеджмент) или эквивалентный практический опыт.

Опыт руководства производством/заводом от 5 лет (для уровня Director/Head) или от 3 лет для управляющих меньших производств.

Глубокие знания производственных процессов, технологий, систем качества (ISO, HACCP — при пищевом производстве и т.д.), охраны труда и промышленной безопасности.

Навыки бюджетирования, P&L ответственности, управления себестоимостью и оптимизации затрат.

Опыт в управлении цепочкой поставок, планировании потребностей (MRP), взаимоотношениях с ключевыми поставщиками и подрядчиками.

Знание методов бережливого производства (Lean Manufacturing), Six Sigma, Kaizen — преимущество.

Опыт внедрения автоматизации, MES/MOM систем, понимание цифровой трансформации производства.

Лидерские качества, опыт управления межфункциональной командой (руководители цехов, служба качества, техобслуживание, логистика, HR).

Навыки управления изменениями, работы со сторонними регуляторами и контролирующими органами.

Владение MS Office, ERP‑системами и инструментами аналитики; технический английский — преимущество.

Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, стрессоустойчивость, способность принимать оперативные решения в кризисных ситуациях.

Должностные обязанности Директора завода

Формирование и реализация стратегии завода, годовых и квартальных планов производства, бюджета и ключевых инициатив по повышению эффективности.

Обеспечение выполнения производственных планов по объёму, срокам и качеству продукции.

Управление себестоимостью производства: оптимизация затрат, повышение производительности труда, контроль маржинальности.

Организация системы качества и соблюдение стандартов (входной контроль сырья, контроль технологических процессов, финальная инспекция).

Обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и экологического соответствия деятельности завода.

Управление персоналом: подбор ключевых руководителей, развитие компетенций, мотивация и оценка эффективности.

Планирование и контроль ремонта, технического обслуживания и модернизации оборудования; управление капитальными проектами.

Организация закупок сырья и материалов, контроль складских запасов и логистики для сокращения простоев.

Внедрение методов улучшения процессов: Lean, 5S, стандартизация процессов, сокращение брака.

Контроль выполнения нормативов энергопотребления, ресурсной эффективности и инициатив по энергосбережению.

Взаимодействие с регуляторами, заказчиками и ключевыми контрагентами, участие в переговорах по контрактам и инвестициям.

Подготовка управленческой и финансовой отчётности для собственников и руководства компании.

Реагирование на внештатные ситуации: аварии, остановки производства, инциденты качества; организация расследований и внедрение корректирующих мероприятий.

Отчетность Директора завода

Директор завода подотчётен генеральному директору/руководству компании и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по производственным показателям (OEE, выпуск, браки, загрузка мощностей);

отчёты по выполнению бюджета и планов снижения себестоимости;

показатели по охране труда и безопасности (инциденты, травмы, мероприятия);

отчёты по качеству продукции и соответствию стандартам;

акты по капитальным и ремонтным работам, планы модернизации;

документы по инцидентам и мерам по их предотвращению.

Права Директора завода

Запрашивать у всех подразделений информацию, ресурсы и документы, необходимые для управления производством.

Принимать управленческие решения в пределах делегированных полномочий: штатные назначения, операционные регламенты, оптимизация процессов.

Временно останавливать производственные участки в случае угрозы безопасности персонала или рисков для качества продукции.

Утверждать закупки и контракты в рамках утверждённого бюджета и процедур согласования.

Вносить предложения по инвестициям, модернизации и изменению организационной структуры.

Инициировать аудиты, проверки и внедрение альтернативных поставщиков в интересах бесперебойной работы завода.

Критерии эффективности и ответственность Директора завода

Основные KPI: выполнение плана производства (%), OEE (общая эффективность оборудования), уровень брака/отклонений, себестоимость единицы продукции, сроки поставок, показатели безопасности (LTIR, количество инцидентов), выполнение бюджета.

Примеры целевых значений (ориентиры): Выполнение плана производства — ≥ 98%; OEE — ≥ 70–80% (в зависимости от отрасли); Доля брака/возвратов — ≤ 1–3%; Снижение себестоимости по инициативам — ≥ 5–10% в год; Количество серьёзных инцидентов/катастроф — 0; Соответствие плану ремонтов и прогнозируемое время простоев — ≤ запланированных значений.

Директор завода несёт ответственность за безопасность производства, качество выпускаемой продукции, экономические показатели завода и соблюдение регуляторных требований. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Директора завода в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»

Поиск и оценка кандидатов с проверкой управленческих и технических компетенций: кейсы по снижению себестоимости, управлению кризисами, примеры проектов по автоматизации и модернизации.

Оценка опыта в отрасли, P&L‑ответственности, навыков управления большими командами и взаимодействия с регуляторами.

Практические задания и интервью с техлидом/представителем собственника для проверки стратегического видения и операционной грамотности.

Сопровождение адаптации на probation‑период, проверка достижения первых KPI и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора опытного директора завода, способного обеспечить устойчивое производство, рост эффективности и соблюдение стандартов качества и безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с нужным опытом, лидерскими качествами и доказанными кейсами эффективности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.