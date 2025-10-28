Должностные обязанности Директор завода

Общие положения Директора завода

Директор завода — руководитель производства, отвечающий за стратегическое и оперативное управление заводом, обеспечение выполнения производственного плана, качество продукции, безопасность труда и экономическую эффективность предприятия. Обеспечивает взаимодействие всех функциональных подразделений (производство, снабжение, логистика, техотдел, служба качества, HR и финансы), реализует политику компании и действует в рамках внутренних регламентов, требований законодательства и стандартов промышленной безопасности.

Квалификационные требования Директора завода

  • Высшее техническое или экономическое образование (инженерное, технологическое, управление производством, промышленный менеджмент) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт руководства производством/заводом от 5 лет (для уровня Director/Head) или от 3 лет для управляющих меньших производств.
  • Глубокие знания производственных процессов, технологий, систем качества (ISO, HACCP — при пищевом производстве и т.д.), охраны труда и промышленной безопасности.
  • Навыки бюджетирования, P&L ответственности, управления себестоимостью и оптимизации затрат.
  • Опыт в управлении цепочкой поставок, планировании потребностей (MRP), взаимоотношениях с ключевыми поставщиками и подрядчиками.
  • Знание методов бережливого производства (Lean Manufacturing), Six Sigma, Kaizen — преимущество.
  • Опыт внедрения автоматизации, MES/MOM систем, понимание цифровой трансформации производства.
  • Лидерские качества, опыт управления межфункциональной командой (руководители цехов, служба качества, техобслуживание, логистика, HR).
  • Навыки управления изменениями, работы со сторонними регуляторами и контролирующими органами.
  • Владение MS Office, ERP‑системами и инструментами аналитики; технический английский — преимущество.
  • Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, стрессоустойчивость, способность принимать оперативные решения в кризисных ситуациях.

Должностные обязанности Директора завода

  • Формирование и реализация стратегии завода, годовых и квартальных планов производства, бюджета и ключевых инициатив по повышению эффективности.
  • Обеспечение выполнения производственных планов по объёму, срокам и качеству продукции.
  • Управление себестоимостью производства: оптимизация затрат, повышение производительности труда, контроль маржинальности.
  • Организация системы качества и соблюдение стандартов (входной контроль сырья, контроль технологических процессов, финальная инспекция).
  • Обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и экологического соответствия деятельности завода.
  • Управление персоналом: подбор ключевых руководителей, развитие компетенций, мотивация и оценка эффективности.
  • Планирование и контроль ремонта, технического обслуживания и модернизации оборудования; управление капитальными проектами.
  • Организация закупок сырья и материалов, контроль складских запасов и логистики для сокращения простоев.
  • Внедрение методов улучшения процессов: Lean, 5S, стандартизация процессов, сокращение брака.
  • Контроль выполнения нормативов энергопотребления, ресурсной эффективности и инициатив по энергосбережению.
  • Взаимодействие с регуляторами, заказчиками и ключевыми контрагентами, участие в переговорах по контрактам и инвестициям.
  • Подготовка управленческой и финансовой отчётности для собственников и руководства компании.
  • Реагирование на внештатные ситуации: аварии, остановки производства, инциденты качества; организация расследований и внедрение корректирующих мероприятий.

Отчетность Директора завода

Директор завода подотчётен генеральному директору/руководству компании и предоставляет:

  • ежемесячные и квартальные отчёты по производственным показателям (OEE, выпуск, браки, загрузка мощностей);
  • отчёты по выполнению бюджета и планов снижения себестоимости;
  • показатели по охране труда и безопасности (инциденты, травмы, мероприятия);
  • отчёты по качеству продукции и соответствию стандартам;
  • акты по капитальным и ремонтным работам, планы модернизации;
  • документы по инцидентам и мерам по их предотвращению.

Права Директора завода

  • Запрашивать у всех подразделений информацию, ресурсы и документы, необходимые для управления производством.
  • Принимать управленческие решения в пределах делегированных полномочий: штатные назначения, операционные регламенты, оптимизация процессов.
  • Временно останавливать производственные участки в случае угрозы безопасности персонала или рисков для качества продукции.
  • Утверждать закупки и контракты в рамках утверждённого бюджета и процедур согласования.
  • Вносить предложения по инвестициям, модернизации и изменению организационной структуры.
  • Инициировать аудиты, проверки и внедрение альтернативных поставщиков в интересах бесперебойной работы завода.

Критерии эффективности и ответственность Директора завода

  • Основные KPI: выполнение плана производства (%), OEE (общая эффективность оборудования), уровень брака/отклонений, себестоимость единицы продукции, сроки поставок, показатели безопасности (LTIR, количество инцидентов), выполнение бюджета.
  • Примеры целевых значений (ориентиры):
    • Выполнение плана производства — ≥ 98%;
    • OEE — ≥ 70–80% (в зависимости от отрасли);
    • Доля брака/возвратов — ≤ 1–3%;
    • Снижение себестоимости по инициативам — ≥ 5–10% в год;
    • Количество серьёзных инцидентов/катастроф — 0;
    • Соответствие плану ремонтов и прогнозируемое время простоев — ≤ запланированных значений.
  • Директор завода несёт ответственность за безопасность производства, качество выпускаемой продукции, экономические показатели завода и соблюдение регуляторных требований. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Директора завода в кадровом агентстве «ФАВОРИТ»

  • Поиск и оценка кандидатов с проверкой управленческих и технических компетенций: кейсы по снижению себестоимости, управлению кризисами, примеры проектов по автоматизации и модернизации.
  • Оценка опыта в отрасли, P&L‑ответственности, навыков управления большими командами и взаимодействия с регуляторами.
  • Практические задания и интервью с техлидом/представителем собственника для проверки стратегического видения и операционной грамотности.
  • Сопровождение адаптации на probation‑период, проверка достижения первых KPI и гарантийная замена при несоответствии.

Для подбора опытного директора завода, способного обеспечить устойчивое производство, рост эффективности и соблюдение стандартов качества и безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать руководителя с нужным опытом, лидерскими качествами и доказанными кейсами эффективности. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

