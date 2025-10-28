Должностные обязанности Директор завода
Общие положения Директора завода
Директор завода — руководитель производства, отвечающий за стратегическое и оперативное управление заводом, обеспечение выполнения производственного плана, качество продукции, безопасность труда и экономическую эффективность предприятия. Обеспечивает взаимодействие всех функциональных подразделений (производство, снабжение, логистика, техотдел, служба качества, HR и финансы), реализует политику компании и действует в рамках внутренних регламентов, требований законодательства и стандартов промышленной безопасности.
Квалификационные требования Директора завода
- Высшее техническое или экономическое образование (инженерное, технологическое, управление производством, промышленный менеджмент) или эквивалентный практический опыт.
- Опыт руководства производством/заводом от 5 лет (для уровня Director/Head) или от 3 лет для управляющих меньших производств.
- Глубокие знания производственных процессов, технологий, систем качества (ISO, HACCP — при пищевом производстве и т.д.), охраны труда и промышленной безопасности.
- Навыки бюджетирования, P&L ответственности, управления себестоимостью и оптимизации затрат.
- Опыт в управлении цепочкой поставок, планировании потребностей (MRP), взаимоотношениях с ключевыми поставщиками и подрядчиками.
- Знание методов бережливого производства (Lean Manufacturing), Six Sigma, Kaizen — преимущество.
- Опыт внедрения автоматизации, MES/MOM систем, понимание цифровой трансформации производства.
- Лидерские качества, опыт управления межфункциональной командой (руководители цехов, служба качества, техобслуживание, логистика, HR).
- Навыки управления изменениями, работы со сторонними регуляторами и контролирующими органами.
- Владение MS Office, ERP‑системами и инструментами аналитики; технический английский — преимущество.
- Личные качества: стратегическое мышление, ответственность, стрессоустойчивость, способность принимать оперативные решения в кризисных ситуациях.
Должностные обязанности Директора завода
- Формирование и реализация стратегии завода, годовых и квартальных планов производства, бюджета и ключевых инициатив по повышению эффективности.
- Обеспечение выполнения производственных планов по объёму, срокам и качеству продукции.
- Управление себестоимостью производства: оптимизация затрат, повышение производительности труда, контроль маржинальности.
- Организация системы качества и соблюдение стандартов (входной контроль сырья, контроль технологических процессов, финальная инспекция).
- Обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и экологического соответствия деятельности завода.
- Управление персоналом: подбор ключевых руководителей, развитие компетенций, мотивация и оценка эффективности.
- Планирование и контроль ремонта, технического обслуживания и модернизации оборудования; управление капитальными проектами.
- Организация закупок сырья и материалов, контроль складских запасов и логистики для сокращения простоев.
- Внедрение методов улучшения процессов: Lean, 5S, стандартизация процессов, сокращение брака.
- Контроль выполнения нормативов энергопотребления, ресурсной эффективности и инициатив по энергосбережению.
- Взаимодействие с регуляторами, заказчиками и ключевыми контрагентами, участие в переговорах по контрактам и инвестициям.
- Подготовка управленческой и финансовой отчётности для собственников и руководства компании.
- Реагирование на внештатные ситуации: аварии, остановки производства, инциденты качества; организация расследований и внедрение корректирующих мероприятий.
Отчетность Директора завода
Директор завода подотчётен генеральному директору/руководству компании и предоставляет:
- ежемесячные и квартальные отчёты по производственным показателям (OEE, выпуск, браки, загрузка мощностей);
- отчёты по выполнению бюджета и планов снижения себестоимости;
- показатели по охране труда и безопасности (инциденты, травмы, мероприятия);
- отчёты по качеству продукции и соответствию стандартам;
- акты по капитальным и ремонтным работам, планы модернизации;
- документы по инцидентам и мерам по их предотвращению.
Права Директора завода
- Запрашивать у всех подразделений информацию, ресурсы и документы, необходимые для управления производством.
- Принимать управленческие решения в пределах делегированных полномочий: штатные назначения, операционные регламенты, оптимизация процессов.
- Временно останавливать производственные участки в случае угрозы безопасности персонала или рисков для качества продукции.
- Утверждать закупки и контракты в рамках утверждённого бюджета и процедур согласования.
- Вносить предложения по инвестициям, модернизации и изменению организационной структуры.
- Инициировать аудиты, проверки и внедрение альтернативных поставщиков в интересах бесперебойной работы завода.
Критерии эффективности и ответственность Директора завода
- Основные KPI: выполнение плана производства (%), OEE (общая эффективность оборудования), уровень брака/отклонений, себестоимость единицы продукции, сроки поставок, показатели безопасности (LTIR, количество инцидентов), выполнение бюджета.
- Примеры целевых значений (ориентиры):
- Выполнение плана производства — ≥ 98%;
- OEE — ≥ 70–80% (в зависимости от отрасли);
- Доля брака/возвратов — ≤ 1–3%;
- Снижение себестоимости по инициативам — ≥ 5–10% в год;
- Количество серьёзных инцидентов/катастроф — 0;
- Соответствие плану ремонтов и прогнозируемое время простоев — ≤ запланированных значений.
- Директор завода несёт ответственность за безопасность производства, качество выпускаемой продукции, экономические показатели завода и соблюдение регуляторных требований. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
