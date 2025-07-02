Общие положения Директора по персоналу

Директор по персоналу — руководитель HR‑функции компании, отвечающий за стратегическое управление персоналом, формирование корпоративной культуры, развитие компетенций и обеспечение соответствия HR‑процессов целям бизнеса и трудовому законодательству. Обеспечивает подбор, адаптацию, мотивацию и удержание ключевых сотрудников, внедряет практики performance management, компенсаций и обучения. Действует в рамках корпоративной стратегии, внутренних регламентов и требований действующего трудового права.

Квалификационные требования Директора по персоналу

Высшее образование в области управления персоналом, психологии, экономики или HR/управления бизнесом; MBA — преимущество.

Опыт работы в HR‑функции от 5 лет, на руководящих позициях (HRD, Head of HR) от 3 лет.

Знание трудового законодательства, практик трудовых отношений и compliance.

Практический опыт построения HR‑стратегии, организационного дизайна и трансформаций.

Навыки в подборе и развитии топ‑менеджмента (executive search, assessment).

Опыт работы с системами HRIS/ATS, CRM кандидатов, аналитикой HR (HR‑metrics, People Analytics).

Знание принципов компенсаций и бенефитов, системы KPI и мотивационных схем.

Навыки проектного управления, бюджетирования HR‑инициатив и оценки эффективности обучающих программ.

Личные качества: лидерство, стратегическое мышление, коммуникабельность, высокая степень конфиденциальности и принятие решений в условиях неопределённости.

Владение английским языком на уровне бизнес‑переписки и переговоров — преимущество.

Должностные обязанности Директора по персоналу

Разработка и реализация HR‑стратегии в соответствии с бизнес‑целями компании.

Построение и поддержание организационной структуры, управление изменениями и оптимизация штата.

Управление процессами подбора (включая executive search), адаптации и релокации сотрудников.

Разработка и внедрение системы управления эффективностью (KPI, OKR), оценочных процедур и программ развития талантов.

Формирование политики компенсаций и бенефитов, управление бюджетом на персонал и мониторинг рыночных зарплат.

Планирование и реализация программ обучения и развития, карьеры и succession‑planning.

Обеспечение правовой корректности HR‑документооборота, взаимодействие с юридическим отделом по трудовым вопросам.

Формирование EVP (employer value proposition), развитие бренда работодателя и коммуникаций внутри компании.

Внедрение HRIS/ATS, автоматизация HR‑процессов и аналитика показателей персонала.

Управление корпоративной культурой, организацией опросов вовлечённости и планов по улучшению климата в коллективе.

Координация взаимодействия с внешними подрядчиками: рекрутинговые агентства, провайдеры обучения, консалтинговые фирмы.

Обеспечение корпоративной безопасности данных сотрудников и соблюдение GDPR/локальных норм по персональным данным.

Отчетность Директора по персоналу

Директор по персоналу подотчётен генеральному директору (CEO) / операционному директору (COO) и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по ключевым HR‑метрикам (текучесть, time‑to‑hire, cost‑per‑hire, вовлечённость);

отчёты по исполнению бюджета по персоналу и инициативам в области обучения и развития;

презентации по HR‑стратегии, планам по развитию талантов и кадровым рискам;

документы по инцидентам, дисциплинарным расследованиям и мероприятиям по compliance;

отчёты по результатам оценочных центров, программам succession и ключевым изменениям организационной структуры.

Права Директора по персоналу

Запрашивать у руководителей подразделений информацию, необходимую для формирования кадровой стратегии и подбора персонала.

Принимать решения по кадровым процедурам в пределах утверждённого бюджета и регламентов; согласовывать найм и увольнение ключевых сотрудников.

Вносить предложения по изменениям в оргструктуре, системе мотивации и льготах для повышения эффективности бизнеса.

Инициировать внешние оценки (аудит HR‑практик, комплаенс‑проверки, surveys) и привлекать подрядчиков.

Приостанавливать процесс найма или кадровые действия при выявлении рисков несоответствия политике компании или законодательству.

Руководить введением и управлением HRIS, получать доступ к необходимым данным в рамках политики конфиденциальности.

Критерии эффективности и ответственность Директора по персоналу

Основные KPI: уровень текучести персонала, время закрытия вакансий (time‑to‑hire), уровень вовлечённости сотрудников, соответствие бюджета на персонал, уровень удовлетворённости руководителей качеством HR‑поддержки.

Примеры целевых значений: Текучесть по ключевым позициям ≤ 10% в год; Time‑to‑hire (ключевые роли) ≤ 45 дней; Уровень вовлечённости (employee engagement) ≥ 70% (по внутренним опросам); Процент успешных назначений из внутреннего пула (succession) ≥ 25%; Соответствие затрат на персонал в пределах утверждённого бюджета ±5%.

Директор по персоналу несёт ответственность за стратегические HR‑решения, соблюдение трудового законодательства, корректность кадровой документации и конфиденциальность данных сотрудников. За нарушение обязанностей применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и законодательством.

Подбор Директора по персоналу в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор HR‑лидеров с проверкой стратегических компетенций: кейсы по трансформации, реорганизации, построению HR‑функции.

Оценка практических навыков: управление компенсациями, внедрение HRIS, проведение оценочных центров, построение культуры.

Проверка соответствия корпоративной культуре заказчика, проверка рекомендаций и бэкграунда.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Директора по персоналу, который выстроит HR‑стратегию, уменьшит риски текучести и повысит эффективность работы команды, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать HR‑лидера с нужным опытом, подходом к трансформациям и подтверждёнными кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.