Описание должностных обязанностей Диспетчера

Общие положения:

Диспетчер играет важную роль в организации и координации операций, обеспечивая плавное и эффективное функционирование компании. Для успешного выполнения задач, на должность диспетчера требуется высокий уровень организационных навыков, способность к оперативному принятию решений и умение работать в стрессовых ситуациях.

Квалификационные требования:

— Образование среднее профессиональное или высшее образование.

— Знание основ организации и деловых процессов в компании.

— Опыт работы в должности диспетчера будет преимуществом.

— Умение работать с компьютером и навыки работы с программами планирования.

— Отличные коммуникативные навыки и умение работать в коллективе.

Должностные обязанности:

— Организация и координация работы заявок, обеспечение своевременного выполнения заданий.

— Принятие звонков и поддержка связи с клиентами, водителями и сотрудниками компании.

— Распределение ресурсов и задач между водителями и сотрудниками в соответствии с рабочим расписанием.

— Мониторинг положения транспорта и обеспечение эффективного использования ресурсов.

— Решение оперативных вопросов и минимизация возникающих срывов и проблем.

— Поддержка актуальности и достоверности данных в системе учета и отчетности.

Отчетность:

Диспетчер отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах и обеспечении плавного хода операций. Отчеты могут включать информацию о выполнении заявок, использовании ресурсов, а также об анализе возникших проблем и предложений по их устранению.

Права:

Диспетчер имеет право:

— Распоряжаться ресурсами и давать указания водителям и сотрудникам.

— Принимать решения в оперативных ситуациях для обеспечения бесперебойной работы.

— Устанавливать контакт с клиентами и предоставлять им информацию о статусе выполнения заявок.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер несет ответственность за эффективное распределение ресурсов, своевременное выполнение заданий и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей выполнения задач, уровня удовлетворенности клиентов и отзывов от сотрудников.

Для поиска опытного и эффективного Диспетчера, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего технического специалиста для оптимизации процессов вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.