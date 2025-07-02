Должностные обязанности Диспетчер

Описание должностных обязанностей Диспетчера

Общие положения:

Диспетчер играет важную роль в организации и координации операций, обеспечивая плавное и эффективное функционирование компании. Для успешного выполнения задач, на должность диспетчера требуется высокий уровень организационных навыков, способность к оперативному принятию решений и умение работать в стрессовых ситуациях.

Квалификационные требования:

— Образование среднее профессиональное или высшее образование.
 — Знание основ организации и деловых процессов в компании.
 — Опыт работы в должности диспетчера будет преимуществом.
 — Умение работать с компьютером и навыки работы с программами планирования.
 — Отличные коммуникативные навыки и умение работать в коллективе.

Должностные обязанности:

— Организация и координация работы заявок, обеспечение своевременного выполнения заданий.
 — Принятие звонков и поддержка связи с клиентами, водителями и сотрудниками компании.
 — Распределение ресурсов и задач между водителями и сотрудниками в соответствии с рабочим расписанием.
 — Мониторинг положения транспорта и обеспечение эффективного использования ресурсов.
 — Решение оперативных вопросов и минимизация возникающих срывов и проблем.
 — Поддержка актуальности и достоверности данных в системе учета и отчетности.

Отчетность:

Диспетчер отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах и обеспечении плавного хода операций. Отчеты могут включать информацию о выполнении заявок, использовании ресурсов, а также об анализе возникших проблем и предложений по их устранению.

Права:

Диспетчер имеет право:
 — Распоряжаться ресурсами и давать указания водителям и сотрудникам.
 — Принимать решения в оперативных ситуациях для обеспечения бесперебойной работы.
 — Устанавливать контакт с клиентами и предоставлять им информацию о статусе выполнения заявок.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер несет ответственность за эффективное распределение ресурсов, своевременное выполнение заданий и поддержание высокого уровня обслуживания клиентов. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей выполнения задач, уровня удовлетворенности клиентов и отзывов от сотрудников.

 

 

