Должностные обязанности Диспетчер-механик

Описание должностных обязанностей Диспетчера-механика

Общие положения:

Диспетчер-механик играет важную роль в обеспечении плавного функционирования технического парка компании. Задача диспетчера-механика состоит в том, чтобы эффективно планировать и координировать техобслуживание и ремонт автотранспорта, а также осуществлять эффективное управление запасными частями и материалами.

Квалификационные требования:

— Техническое образование, предпочтительно в области автомобильной техники.
— Опыт работы в сфере обслуживания и ремонта автотранспорта не менее 3 лет.
— Знание основных принципов функционирования автотранспорта и автосервиса.
— Умение работать с диагностическими и другими специализированными инструментами.
— Опыт работы с запчастями и материалами, умение эффективно управлять запасами.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация техобслуживания и ремонта автотранспорта.
— Контроль и обеспечение доступности запасных частей и материалов.
— Установление графика обслуживания и ремонта в соответствии с приоритетами и требованиями клиентов.
— Выявление и анализ неисправностей и проблем техники, разработка планов по их решению.
— Организация работы механиков и назначение задач.
— Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками при необходимости.
— Отслеживание выполнения задач и контроль качества выполненных работ.

Отчетность:

Диспетчер-механик отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах, проведенных техобслуживаниях и ремонтах, а также о наличии запасных частей и материалов. Отчеты также включают информацию о затратах и стоимости технического обслуживания и ремонта.

Права:

Диспетчер-механик имеет право:
— Принимать решения о планировании и приоритетах техобслуживания и ремонта.
— Закупать запасные части и материалы в соответствии с установленным бюджетом и потребностями.
— Назначать задачи механикам и организовывать их работу.
— Сотрудничать с поставщиками и подрядчиками для обеспечения технического обслуживания и ремонта.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер-механик несет ответственность за эффективное техническое обслуживание, ремонт и работоспособность автотранспорта компании. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей выполнения графика техобслуживания, контроля затрат и качества выполнения работ.

 

 

