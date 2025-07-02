Описание должностных обязанностей Диспетчера-механика

Общие положения:

Диспетчер-механик играет важную роль в обеспечении плавного функционирования технического парка компании. Задача диспетчера-механика состоит в том, чтобы эффективно планировать и координировать техобслуживание и ремонт автотранспорта, а также осуществлять эффективное управление запасными частями и материалами.

Квалификационные требования:

— Техническое образование, предпочтительно в области автомобильной техники.

— Опыт работы в сфере обслуживания и ремонта автотранспорта не менее 3 лет.

— Знание основных принципов функционирования автотранспорта и автосервиса.

— Умение работать с диагностическими и другими специализированными инструментами.

— Опыт работы с запчастями и материалами, умение эффективно управлять запасами.

Должностные обязанности:

— Планирование и координация техобслуживания и ремонта автотранспорта.

— Контроль и обеспечение доступности запасных частей и материалов.

— Установление графика обслуживания и ремонта в соответствии с приоритетами и требованиями клиентов.

— Выявление и анализ неисправностей и проблем техники, разработка планов по их решению.

— Организация работы механиков и назначение задач.

— Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками при необходимости.

— Отслеживание выполнения задач и контроль качества выполненных работ.

Отчетность:

Диспетчер-механик отчитывается перед руководством компании о выполненных задачах, проведенных техобслуживаниях и ремонтах, а также о наличии запасных частей и материалов. Отчеты также включают информацию о затратах и стоимости технического обслуживания и ремонта.

Права:

Диспетчер-механик имеет право:

— Принимать решения о планировании и приоритетах техобслуживания и ремонта.

— Закупать запасные части и материалы в соответствии с установленным бюджетом и потребностями.

— Назначать задачи механикам и организовывать их работу.

— Сотрудничать с поставщиками и подрядчиками для обеспечения технического обслуживания и ремонта.

Критерии эффективности и ответственность:

Диспетчер-механик несет ответственность за эффективное техническое обслуживание, ремонт и работоспособность автотранспорта компании. Оценка эффективности может осуществляться на основе показателей выполнения графика техобслуживания, контроля затрат и качества выполнения работ.

Для поиска опытного и эффективного Диспетчера-механика, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста для обеспечения бесперебойной работы вашего автопарка. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.