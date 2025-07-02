Должностная обязанность Дизайнера

Общие положения:

Дизайнер играет важную роль в разработке и создании визуальных концепций, продуктов или проектов. Дизайнер отвечает за создание эстетических и функциональных решений и воплощение их в жизнь.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области дизайна, графики или аналогичной специализации.

— Креативность и умение видеть «вне коробки».

— Опыт работы в дизайнерских задачах и использование графических программ.

— Знание актуальных тенденций и технологий в области дизайна.

Должностные обязанности:

— Разработка эстетических и функциональных концепций визуального дизайна.

— Создание и редактирование графических элементов и изображений.

— Работа с клиентами и учет их пожеланий и требований.

— Участие в процессе разработки и запуска продукта или проекта.

— Поддержание консистентности брендинга и визуальных стандартов.

Отчетность:

Дизайнер отчитывается перед руководством компании или клиентами о проделанной работе, представляет готовую дизайн-концепцию и демонстрирует прогресс в работе.

Права:

Дизайнер имеет следующие права:

— Проектирование и создание визуальных решений в соответствии с задачами и требованиями.

— Использование графических программ и инструментов для создания дизайна.

— Воплощение своих идей в жизнь в процессе работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Дизайнер несет ответственность за создание эстетических и функциональных решений, соответствующих требованиям клиента или проекта. Критерии эффективности включают в себя оригинальность и качество дизайна, удовлетворение клиента или соответствие брендингу.

